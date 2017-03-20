Виктор ЛЕОНЕНКО: «На месте Шевченко взял бы Хачериди»

Виктор Леоненко проанализировал ситуацию в сборной Украины перед матчем с Хорватией.

— Честно говоря, я не понимаю Андрея Шевченко – он говорил, что те, кто не играют, вызываться не будут, а оказывается – вызываются. Я уверен, что в матче с хорватами половина состава сборной Украины «перегорит» и думаю, что состав будет тот же, что играл осенью, только добавится Матвиенко. На этот матч я бы взял ещё и Хачериди – как раз для игры с Манджукичем. Я не понимаю, как один из лучших защитников не попадает в сборную из-за того, что Рауль что-то думает о Хачериди.

Почему Коноплянка не попадает в состав своего клуба? Потому что не отбирает мячи – все просто. Я уверен, что в составе сборной на матчи с Хорватией будут молодые Зинченко и Коваленко. Хотя Ротань намного серьёзней, чем Зинченко, из последнего просто слепили звезду, он играет только на чистых мячах. Я бы поставил в состав и Малиновского, который выглядит здорово в Бельгии. В нападении сыграет Селезнёв, позже его сменит Кравец. Петряк и Цыганков ещё сырые для сборной. На правом фланге лучшая связка – это Ярмоленко и Бутко.