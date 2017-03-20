Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виктор ЛЕОНЕНКО: «На месте Шевченко взял бы Хачериди»

Футбольный эксперт — о составе Андрея Шевченко на матч против Хорватии

  • 20.03.2017 13:41
  • 895 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ТК Футбол. Виктор Леоненко
© ТК Футбол. Виктор Леоненко
Виктор Леоненко проанализировал ситуацию в сборной Украины перед матчем с Хорватией.
 
— Честно говоря, я не понимаю Андрея Шевченко – он говорил, что те, кто не играют, вызываться не будут, а оказывается – вызываются. Я уверен, что в матче с хорватами половина состава сборной Украины «перегорит» и думаю, что состав будет тот же, что играл осенью, только добавится Матвиенко. На этот матч я бы взял ещё и Хачериди – как раз для игры с Манджукичем. Я не понимаю, как один из лучших защитников не попадает в сборную из-за того, что Рауль что-то думает о Хачериди.
 
Почему Коноплянка не попадает в состав своего клуба? Потому что не отбирает мячи – все просто. Я уверен, что в составе сборной на матчи с Хорватией будут молодые Зинченко и Коваленко. Хотя Ротань намного серьёзней, чем Зинченко, из последнего просто слепили звезду, он играет только на чистых мячах. Я бы поставил в состав и Малиновского, который выглядит здорово в Бельгии. В нападении сыграет Селезнёв, позже его сменит Кравец. Петряк и Цыганков ещё сырые для сборной. На правом фланге лучшая связка – это Ярмоленко и Бутко.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 20.03.2017 13:47
    +4
    Он же буквально пару дней назад говорил, что прогноз на состав не делает. Витя такой последовательный
    Ссылка
    karaim2011
    karaim2011, 20.03.2017 13:51
    +4
    Я б на месте Леоненка взял бы 0,7... ну или литр.
    Ссылка
    karaim2011
    karaim2011, 20.03.2017 13:54
    0
    Я б на месте Леоненка взял бы 0,7... ну или литр.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.