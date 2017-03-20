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Александр ЗИНЧЕНКО: «У наших легионеров непростой период»

Полузащитник сборной Украины рад приехать в расположение главной команды страны

  • 20.03.2017 13:22
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Александр ЗИНЧЕНКО: «У наших легионеров непростой период»
Украинские легионеры, вызванные в сборную, прибыли в Австрию рассказали о настроении национальной команды перед важным поединком, а также поделились проблемами в своих зарубежных клубах.
 
Руслан Малиновский, игрок «Генка»:
 
- Приятно было увидеть ребят, давно уже не виделись. Все время в Европе, а тут хоть родной язык услышал, пообщался. В сборную всегда приезжаешь, как домой.
 
Александр Зинченко, игрок ПСВ:
 
- В спорте может случиться все что угодно. Сейчас у многих легионеров непростой период. Но я готов и физически, и морально. Я спрашиваю у главного тренера «ПСВ» по поводу второй команды, потому что мне нужны эмоции, и я без этого не могу жить. Может быть, это не тот уровень, которого я бы хотел достичь, но такой период бывает, и я надеюсь его пережить. В будущем все будет хорошо.

Источник — ТК Футбол

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