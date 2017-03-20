Неудобный Олимпик, хет-трик Карикари и возвращение Коваля

Завершающий первую часть чемпионата Украины тур не обошелся без неожиданностей. «Олимпик» второй раз в сезоне отобрал очки у «Шахтера», а «Сталь», не попавшая в первую шестерку уверенно разобралась на своем поле с «Александрией».

Неожиданность тура

Лидер чемпионата второй раз в сезоне оступился в матче с «Олимпиком». Как и в первом круге, встреча завершилась со счетом 1:1, хотя моментов у ворот соперника подопечные Паулу Фонсеки создали более чем достаточно. Но поймавший кураж голкипер «олимпийцев» Заури Махарадзе раз за разом становился на пути мяча, а форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук раз за разом промахивался с выгодных позиций. Аргентинец украинского происхождения, выиграв борьбу на втором этаже, в концовке первого тайма все-таки переиграл Махарадзе, но на большее «горняков» не хватило. «Олимпик» стал единственной командой в чемпионате, отобравшей у «Шахтера» очки в двух встречах. Из шести потерянных лидером очков четыре отобрали парни Романа Санжара.

Ошибка тура

Ничьей «Олимпика» «поспособствовал» голкипер «Шахтера» Андрей Пятов, несогласованность которого с защитниками, привела к голу Поступаленко. Будем надеяться, что Пятов и его партнеры, составляющие линию обороны сборной Украины, лимит на ошибки использовали в матче чемпионата Украины.

Возвращение тура

Ошибки Артура Рудько в матче со «Звездой» вынудили Сергея Реброва провести рокировку на посту номер один. Шанс проявить себя получил Максим Коваль, последний раз выходивший на поле в основном составе «Динамо» почти три года назад. «О том, что выйду в матче с «Черноморце» я узнал четыре дня назад. Но не верил в это до последнего – пока не назвали состав», - сказал Коваль после игры. Нужно отметит, что поединок с одесситами стал для Коваля юбилейным, 100-м сыгранным в чемпионатах Украины.

Интересно, что последний матч, 24 апреля 2014-го года, Коваль также сыграл против «Черноморца». Тогда встреча завершилась вничью 1:1.

Игрок тура

Нападающий «Стали» Кваме Карикари последний раз забивал в чемпионате еще в десятом туре, когда отличился в воротах «Черноморца». При предыдущем наставнике – Якобе Галле ганец не всегда попадал в состав, оставаясь в тени Доминика Комвалиуса. Но с приходом Леонида Кучука Карикари стал получать больше игровой практики – и в матче с «Александрией» отблагодарил наставника тремя голами. После игры Кучук признался, что с возможностями Карикари знаком очень хорошо – он хотел его приобрести, когда ему было 16 лет.

Нули тура

Два матча в туре завершились нулевыми ничьими. В Днепре без забитых мячей обошлись «Днепр» и «Карпаты», а в Полтаве – «Ворскла» и «Звезда». В обоих поединках к победе были более близки хозяева, но это тот случай – когда на победу не наиграла ни одна из команд.

Баннеры тура

Во время матча с «Черноморцем» фаны «Динамо» поздравили Игоря Беланова с юбилеем - на следующий день после игры исполнилось ровно 30 лет со дня вручения Беланову «Золотого мяча».

Также не оставили фаны без внимания переход в российские «Крылья Советов» экс-динамовца Артема Громова, а также трудоустройство в «Зените» экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука.

Гол тура

Забив в матче с «Черноморцем», капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко прервал свою четырехматчевую сухую серию. Мяч получился не только важным для самого игрока, но и красивым.