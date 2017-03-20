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Ростислав ЗАРЕМБА: «Карпаты торопятся с продажей футболистов»

Футбольный функционер - о трудностях украинских футболистов за границей

  • 20.03.2017 13:06
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  • 1 комментария
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Ростислав ЗАРЕМБА: «Карпаты торопятся с продажей футболистов»
Известный футбольный функционер Ростислав Заремба — об особенностях трансферной политики львовских «Карпат».
 
— О том, что «Карпаты» торопятся с продажей своих воспитанников, мы можем говорить только постфактум. Кравец не играет, Гуцуляк год «промариновался» в Испании, не заиграл — вернулся. Марьян Швед также не играет в Испании. Олег Лужный, когда работал в «Карпатах», правильно говорил: «Зачем продавать молодого игрока теперь за сто тысяч, если через три года мы можем продать его за миллион».
 
С другой стороны, а имеют ли моральное право руководители клуба не давать молодому футболисту возможность проявить себя за границей? Потом всю жизнь спортсмен будет вспоминать, что у него украли шанс. В вопросе трансферов молодых футболистов, к сожалению, нет единого рецепта. Это все очень индивидуально. Кто-то может сыграть в европейском клубе, а кто-то не может. Кого-то лучше продать еще молодым, кого-то — уже опытным…
 
Хотя в целом наши футболисты за границей не играют. Это очень непросто. Молодой парень приезжает в чужую страну, без знания языка. А там уже играют его сверстники — местные ребята, воспитанные в системе клубного футбола. И нашему приходится быть на голову сильнее, чтобы вытеснить их из состава. Такое удается единицам. Мы говорим о молодых игроках. А вспомним о Евгении Коноплянке. Это же наша футбольная икона, лучший в стране. И что? Играет он за границей? Даже в заявку не попадает.
 

Источник — Експрес

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 20.03.2017 13:44
    +1
    якщо він не заграв там, то не заграв би і тут, принцип простий якщо дають гроші віддавайте, а на ті гроші беріть трьох нових і так далі. а коли буде з кого вибирати поговоримо про мільйони, а на наразі окрім Шахтаря, Динамо, Зорі, Карпат та Дніпра взагалі ніхто нікого не продає, бо їхніх гравців на вагу здавати можна.
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