Ростислав ЗАРЕМБА: «Карпаты торопятся с продажей футболистов»

Известный футбольный функционер Ростислав Заремба — об особенностях трансферной политики львовских «Карпат».

— О том, что «Карпаты» торопятся с продажей своих воспитанников, мы можем говорить только постфактум. Кравец не играет, Гуцуляк год «промариновался» в Испании, не заиграл — вернулся. Марьян Швед также не играет в Испании. Олег Лужный, когда работал в «Карпатах», правильно говорил: «Зачем продавать молодого игрока теперь за сто тысяч, если через три года мы можем продать его за миллион».

С другой стороны, а имеют ли моральное право руководители клуба не давать молодому футболисту возможность проявить себя за границей? Потом всю жизнь спортсмен будет вспоминать, что у него украли шанс. В вопросе трансферов молодых футболистов, к сожалению, нет единого рецепта. Это все очень индивидуально. Кто-то может сыграть в европейском клубе, а кто-то не может. Кого-то лучше продать еще молодым, кого-то — уже опытным…

Хотя в целом наши футболисты за границей не играют. Это очень непросто. Молодой парень приезжает в чужую страну, без знания языка. А там уже играют его сверстники — местные ребята, воспитанные в системе клубного футбола. И нашему приходится быть на голову сильнее, чтобы вытеснить их из состава. Такое удается единицам. Мы говорим о молодых игроках. А вспомним о Евгении Коноплянке. Это же наша футбольная икона, лучший в стране. И что? Играет он за границей? Даже в заявку не попадает.