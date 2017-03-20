Анатолий ДИДЕНКО: «Всем интересно, что будет дальше с Волынью»

Нападающий луцкой «Волыни» Анатолий Диденко прокомментировал поражение от «Зари» (0:1) за счет единственного гола с пенальти в добавленное время.

- Получилась боевая, интересная игра. Жаль, что уступили в конце. Пенальти, вроде, был, но надо смотреть еще. Обидно так проигрывать. Хотя мне сегодня игра понравилась. Не знаю, как со стороны она выглядела правда. Играть было приятно и интересно, все старались.

- Если отбросить этот эпизод, то игра была ничейной?

- Если не смотреть на результат, то радует, что хоть игра какая-то уже была сегодня. Бились, старались, отдавались игре не смотря на все проблемы.

- Возвращения Виталия Владимировича (Кварцяного – прим. Sport.ua) на тренерскую скамью в этом матче повлияло на игру и настрой? Может, не хватало его криков в предыдущих играх?

- Наверное, добавил мотивации нам (смеется). Да и дома мы лучше играем, на выезде как-то скованно получается. Молодежь еще не привыкла играть без домашней поддержки.

- В такой ситуации, как сейчас у «Волыни», наверное, тяжело должным образом настроиться на игру?

- В первую очередь, мы – профессионалы. Каждый играет за свою фамилию, надо выходить на поле и играть до конца. Все-таки родные и близкие смотрят матчи.

- С долгами никаких подвижек нет?

- Задолженность есть, скоро уже пойдет седьмой месяц. Что-то там решается, может, решится. Пока неизвестно. В любом случае, так продолжаться не может.

- Сегодня ультрас развернули баннер с текстом «Какое будущее у команды». Думаю, игроков тоже интересует этот вопрос?

- У большинстве заканчиваются контракты, конечно нас интересует, что дальше. Тем более, здесь столько молодежи, очень молодая команда. Всем интересно, что будет дальше. Но я думаю, что на Волыни в любом случае футбол будет, только кто будет инвестором, и в каком ключе это будет происходить, пока неясно.

Александр НАГОЛЮК