Звичайно знущаюся, а інакше ж не цікаво. Причому я попередньо домовився з конструкторами та ФІА, ...

Чет я очкую от таких заявлений... Постараемся навязать борьбу...

Никто не говорит что Динамо и в позапрошлом и в прошлом сезоне стало чемпионом не заслужено ! Он...

Кучук или Григорчук явно лучше. Если не уточка то печально слышать такие новости ((

Дивно що ви оцінюєте результати в різних турнірах по різному ! Майже всі динамо фани на цьому са...

Не надоело, Игорь Михайлович. Мне капец как надоело!

WADO!Положа руку на сердце и скажи честно: Динамо в позапрошлогоднем чемпионате честно стало чем...