Эксперт Профутбола Олег Венглинский высказал свою точку зрения на то, что Евгений Коноплянка не попадает в стартовую заявку Шальке в большинстве матчей. По мнению Венглинского, присутствует конфликт с тренером, в котором Евгений ведет себя именно так, как надо, пускай и несколько агрессивно.
Источник — ТСН
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він нехай зуби та хватку бульдога у ВІДБОРІ покаже, а не в instagrami.
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