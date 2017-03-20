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Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Коноплянка показывает зубы»

Экс-игрок сборной Украины - об отсутствии игровой практики в «Шальке» у Евгения Коноплянки

  • 20.03.2017 12:07
  • 606 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Олег Венглинский
© ФК Динамо Киев. Олег Венглинский
Эксперт Профутбола Олег Венглинский высказал свою точку зрения на то, что Евгений Коноплянка не попадает в стартовую заявку Шальке в большинстве матчей. По мнению Венглинского, присутствует конфликт с тренером, в котором Евгений ведет себя именно так, как надо, пускай и несколько агрессивно.


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 20.03.2017 12:40
    +1
    Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Коноплянка показывает зубы»
    він нехай зуби та хватку бульдога у ВІДБОРІ покаже, а не в instagrami.
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