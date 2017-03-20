Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Мяч попал в руку, пенальти был»

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Гречишкин прокомментировал игру команды в матче против «Волыни» (1:0).

- После игры с «Волынью» настроение отличное. Мы взяли три важных очка в непростой игре. Поле и погодные условия были тяжёлыми. Тем не менее, проявили характер и смогли победить.

- Всё в этой игре, по сути, решил один стандарт…

- Да, и он был стопроцентным. Никто даже не спорил. Мяч попал в руку. Как по мне, «точка» была.

- Но 0:1, по сути, не предел. Мы могли забивать больше…

- Хочу отметить, что перед этим «Волынь» играла с «Шахтёром», который тоже с трудом выиграл 1:0. У нас сегодня тоже были хорошие моменты, чтобы забить и больше, но главное, что выиграли и набрали три очка.

- Впереди пауза в чемпионате и игра сборной против Хорватии. Наверняка будешь следить за ребятами?

- От «Зари» в сборную в этот раз вызван только Иван Петряк. Желаю ему удачи и буду поддерживать сборную в важном матче против Хорватии.

- Игра с хорватами будет очень непростой…

- Да, это так. Я посмотрел список футболистов, которые будут задействованы. Большинство из них играют в серьёзных европейских клубах. Взять, к примеру, тех же Модрича, Ракитича, Манджукича, Ковачива… Игра будет непростой, но очень интересной.

- На наш взгляд, место в сборной заслужил и Дмитрий Гречишкин…

- Спасибо за тёплые слова. Но это на ваш взгляд. Если вызовут, то ,конечно же поеду. А пока просто буду наблюдать со стороны.

- У нас после паузы предстоят серьёзные встречи… Сначала с «Шахтёром», а через некоторое время и с «Динамо»…

- У нас сейчас пауза. А после неё – важнейшая игра с «Шахтёром». Так что, будем готовиться.

- Может хорошо, что лидеры будут противостоять нам на старте?

- Не считаю, что есть какая-то отличительная черта. В начале с ними играть или в конце чемпионата. Если вышли в первую шестёрку, то нужно быть готовыми сыграть с ними в любое время.

- Какие ближайшие планы команды?

- Нам дали три выходных дня. После этого соберёмся и будем готовиться к предстоящим матчам второго этапа.

- Как лично ты проведёшь выходные?

- Посмотрим. Поговорю с семьёй и, наверное, съездим в Одессу.