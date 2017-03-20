Футболисту с Ганы Мохаммеду Анас хватило одного интервью, чтобы стать звездой Интернета. После того, как форварда признали лучшим игроком матча южноафриканской лиги, то на радостях он не подбирал слов. И поблагодарил за поддержку сначала свою жену, а потом, переведя дыхание, еще и свою девушку. Это видео уже собрало сотни тысяч просмотров.
Источник — ТСН
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