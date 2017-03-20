Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Футболист во время интервью поблагодарил жену и девушку

Герой-любовник или идиот?

  • 20.03.2017 11:29
  • 114 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Футболисту с Ганы Мохаммеду Анас хватило одного интервью, чтобы стать звездой Интернета. После того, как форварда признали лучшим игроком матча южноафриканской лиги, то на радостях он не подбирал слов. И поблагодарил за поддержку сначала свою жену, а потом, переведя дыхание, еще и свою девушку. Это видео уже собрало сотни тысяч просмотров.


 

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.