Степаненко, Морозюк и Федецкий занимались по индивидуальному графику

Перший тренувальний день збірної України в Австрії розпочався о 9-ій ранку 19 березня. Саме о цій порі хлопці поснідали, після чого вирушили на прогулянку до ігрового поля, що розташоване за 150 метрів від корпусу готелю «Авіта», де мешкають «синьо-жовті».



Популярне місце для зборів



На стадіоні з відповідною назвою – «Фуссбаль-арена» - проводить свої матчі місцевий СК «Бад-Тацмансдорф», що грає у четвертій за рангом лізі Австрії – на першість землі Бургенланд. Саме професійне поле у поєднанні із затишним готелем та чудовим спа-комплексом і зробили «Авіту-резорт» популярним місцем для підготовки футбольних команд. Саме тут готувалися до Євро-2016 наші недавні кривдники - збірна Північної Ірландії, а до чемпіонату світу -2014 - наші майбутні суперники хорвати. Торік проводила тут збір і українська «Сталь», а ще - німецький «Кельн», англійський «Вест Гем», чимало інших клубів і … знову ж таки Північна Ірландія, цього разу перед стартом відбору до чемпіонату світу-2018.



Оманливий колір газону



Станом газону, хоч він і мав не суцільно смарагдовий колір, а швидше жовто-зелений, тренери й футболісти залишилися задоволеними. Тарас Степаненко охарактеризував поле як «нормальне», Микола Морозюк пожартував, що воно підходить швидше для гольфу, але і Андрій Шевченко, і Рауль Ріанчо, і Мауро Тассоті оцінили місце майбутньої роботи як цілком пристойне. Після прогулянки на гравців очікувало фітнес-заняття під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового. А тоді – «теорія», обід та відпочинок.



Голодним ніхто не залишився



Трохи не встигли до обіду Євген Коноплянка та Олександр Зінченко, котрі прилетіли до Відня із Франкфурта та Амстердама відповідно. Але голодними хлопці не залишилися. Шеф-кухар національної команди Любомир Тошич подбав про те, щоби збірники з дороги гарно попоїли. Третім цього дня прибув до розташування головної команди ще один «німецький резидент» - Артем Федецький. Він якраз встиг отримати нове екіпірування від Joma, швидко одягнутися і встигнути на тренування, яке розпочалося о 16:30 за місцевим часом.



Перше тренування



Напередодні Артем провів багато часу у клубному автобусі «Дармштадта»: команда з’їздила на гру до Вольфсбурга, після якої повернулася додому, подолавши загалом 1 000 кілометрів. Сьогодні ж оборонець здійснив переліт Франкфурт-Відень, а потім ще 100 кілометрів проїхав в авті. З огляду на це, Федецький «намотував радіус» навколо поля у супроводі тренера Баштового. За індивідуальною програмою готувалися Микола Морозюк і Тарас Степаненко. Очікується, що Тарас вже завтра працюватиме в основній групі. Решта гравців національної команди провели насичене заняття, виконуючи ігрові завдання тренерського штабу.



Персональні вболівальники



До речі, за першим тренуванням збірної України спостерігала молода сім’я. Подружжя з двома дітьми приїхали із сусіднього Унтершутцена, що за 20 кілометрів звідси. Дружина родом з Харківської області, чоловік – австрієць, а діти – вболівають за збірну України. Улюблені гравці - Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Андрій Пятов. Відтак діти та їхні батьки отримали чудову нагоду сфотографуватися та взяти автографи у своїх кумирів.



Інтенсивності додається



Після тренування на збірників чекали відновлювальні процедури, вечеря, масаж та відпочинок. Вже у понеділок – продовження роботи, яка стає ще більш інтенсивною. У збірної на цей день заплановано два тренування. І завтра склад доповнять ще п’ятеро - Денис Бойко, Іван Петряк, Євген Шахов, Артем Кравець та Євген Селезньов.