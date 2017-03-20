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Олег САЛЕНКО: «Уверен, что Барселона выйдет в финал Лиги чемпионов»

В соперниках каталонцев специалист хотел бы видеть один из мадридских клубов

  • 20.03.2017 11:16
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ФК Динамо Киев. Олег Саленко
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Олег Саленко рассказал, какие команды он хотел бы видеть в финале главных клубных турниров.

«Интересный жребий в ЛЧ. По сути, те, кто могли сыграть в финале, встретятся намного раньше, - говорит футбольный эксперт Олег Саленко. - Зато так будет по два матча и никому из грандов путевка в полуфинал не достанется легко. Шанс на что-то большее получили «Лестер» и «Боруссия», для которых ЛЧ сейчас важнее чемпионатов страны. Уверен, что одной из команд в финале будет «Барса», а в соперники ей хотелось бы одну из мадридских команд. В Примере они устраивают шоу, а в еврокубках, думаю, будет еще круче. В ЛЕ поставлю на финал для МЮ. А больше всего шансов разыграть с ним у «Сельты», если, конечно, они не встретятся раньше».

Источник — Вести

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