Олег САЛЕНКО: «Уверен, что Барселона выйдет в финал Лиги чемпионов»

Олег Саленко рассказал, какие команды он хотел бы видеть в финале главных клубных турниров.
«Интересный жребий в ЛЧ. По сути, те, кто могли сыграть в финале, встретятся намного раньше, - говорит футбольный эксперт Олег Саленко. - Зато так будет по два матча и никому из грандов путевка в полуфинал не достанется легко. Шанс на что-то большее получили «Лестер» и «Боруссия», для которых ЛЧ сейчас важнее чемпионатов страны. Уверен, что одной из команд в финале будет «Барса», а в соперники ей хотелось бы одну из мадридских команд. В Примере они устраивают шоу, а в еврокубках, думаю, будет еще круче. В ЛЕ поставлю на финал для МЮ. А больше всего шансов разыграть с ним у «Сельты», если, конечно, они не встретятся раньше».
Источник — Вести
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