Олег САЛЕНКО: «Уверен, что Барселона выйдет в финал Лиги чемпионов»

Последние комментарии

Селезнев забрал номер Кравца, Малиновский – «восьмерку» Зозули 11:34 — Vitalik Shevchenko Ну відсутній хіба що Караваєв,а так всі в складі....І я не думаю що хтось без згоди власника прис... 11:15 — hoffenheim только мне кажется это неправильно, забирать номера своих временно (возможно) отсутствующих колле...

Барселона в большинстве справилась с Валенсией 11:28 — Денис Простак реально .это уже не смешно... можно было и не давать второю так быстро .. а так судейка помог что...

Шахтеру нужен защитник Черноморца 11:28 — Mykhailo Shkurenkov Задолбала эта шахта. Данченко подписали хотя он им нафиг не нужен, теперь хочолава 11:16 — torgrim Кобин тоже был нужен, ОЧЕНЬ!

СМИ: Хацкевич – основной кандидат на пост наставника Динамо 11:11 — acfred как то не странно ) да команад былв хорошая. Думаю Косовский, Головко по идее тоже могут претендо...