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ФЕДОРЧУК: «Я боюсь людей, которые ратуют за чемпионат с 12-ю клубами»

В УПЛ должно быть 16 команд, считает известный тренер

  • 20.03.2017 11:14
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fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук

Тренер Олег Федорчук розкритикував ідею гендиректора «Шахтаря» Сергія Палкіна.

«Футбольній Україні конче потрібен чемпіонат із 16 команд, - сказав Олег Федорчук, - Він збере більше глядачів, аніж теперішня першість. Уявіть собі, який бум переживатиме Рівне, Чернігів чи Черкаси, якщо їхня команда гратиме в Прем’єр-лізі! Греція також переживає складний період, але ніхто не додумався скоротити футбольний чемпіонат. Зрештою, на початку 1990-х роках в чемпіонаті України заробляли по двісті доларів на місяць, але в елітному дивізіоні було від 16 до 18 команд.  Тож я твердо переконаний, що нам не варто знову затверджувати чемпіонат із дванадцяти клубів. Прибічники такої ідеї вигадують хитрі схеми, вони хочуть когось чимось здивувати. Я боюся таких людей. Нам треба грати у футбол за такою схемою, як в Німеччині, Франції, Іспанії чи Англії. І навіщо ці перехідні матчі? Одні команди підуть у відпустку у травні, а інші – на місяць пізніше. Це буде великий мінус для збірної України».

Источник — ПлюсСпорт

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