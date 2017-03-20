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Шахтеру нужен защитник Черноморца

Давид Холочава ближайшим летом может перебраться в команду Паулу Фонсеки

  • 20.03.2017 10:58
  • 657 просмотров
  • 2 комментария
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Шахтеру нужен защитник Черноморца
Центральный защитник «Черноморца» Давид Хочолава грядущим летом может перебраться в «Шахтер». «Горняки» ведут переговоры о переходе грузина на правах свободного агента, так как летом у того завершается контракт с Моряками.
 
Впрочем, сам Хочолава пока предпочитает не комментировать подобную информацию, но и не опровергает ее.
 
«С Шахтером контракт пока не подписывал. Пока у меня контракт с Черноморцем, я никакие переговоры не обсуждаю. Будем смотреть в конце сезоне, — заявил Хочолава. - Черноморец предлагает новый контракт, но конкретно мы его не обсуждали. Думаю, в ближайшее время это сделаем».
 
Напомним, об интересе Шахтера к Хочолаве грузинская пресса сообщала еще в конце минувшего года. В текущем розыгрыше УПЛ на счету защитника 19 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 20.03.2017 11:16
    -1
    Кобин тоже был нужен, ОЧЕНЬ!
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    Mykhailo Shkurenkov
    online
      Mykhailo Shkurenkov, 20.03.2017 11:28
    -1
    Задолбала эта шахта. Данченко подписали хотя он им нафиг не нужен, теперь хочолава
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