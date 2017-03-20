Шахтеру нужен защитник Черноморца

Центральный защитник «Черноморца» Давид Хочолава грядущим летом может перебраться в «Шахтер». «Горняки» ведут переговоры о переходе грузина на правах свободного агента, так как летом у того завершается контракт с Моряками.

Впрочем, сам Хочолава пока предпочитает не комментировать подобную информацию, но и не опровергает ее.

«С Шахтером контракт пока не подписывал. Пока у меня контракт с Черноморцем, я никакие переговоры не обсуждаю. Будем смотреть в конце сезоне, — заявил Хочолава. - Черноморец предлагает новый контракт, но конкретно мы его не обсуждали. Думаю, в ближайшее время это сделаем».

Напомним, об интересе Шахтера к Хочолаве грузинская пресса сообщала еще в конце минувшего года. В текущем розыгрыше УПЛ на счету защитника 19 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.