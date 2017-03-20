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Селезнев забрал номер Кравца, Малиновский – «восьмерку» Зозули

На матч против Хорватии некоторые игроки сборной Украины выйдут под непривычными номерами

  • 20.03.2017 10:50
  • 735 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев

В осенних матчах отборочного турнира ЧМ-2018 нападающий сборной Украины Артем Кравец показывал результативную игру, выступая в футболке под 11-м номером. Но на поединок с хорватами с этими цифрами на спине выйдет, если его выпустят, другой форвард — Евгений Селезнев. В национальной команде он, как правило, выступал именно под этим номером, который и забрал себе, по всей видимости, на правах ветерана коллектива.

Кравец в итоге взял себе «девятку», под которой играл Виктор Коваленко, вернувший себе 18-й номер, освободившийся из-за отсутствия Александра Караваева. Добавим, что новички команды Андрея Шевченко тоже определились с цифрами на игровой форме. Так, защитник Николай Матвиенко взял себе четвертый номер (под ним выступал Эдуард Соболь). А полузащитник Руслан Малиновский — «восьмерку» (в последнее время это был номер Романа Зозули).

В понедельник на сборе в Австрии у сборной Украины запланированы две тренировки, которым будут предшествовать теоретические занятия.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    hoffenheim
      hoffenheim, 20.03.2017 11:15
    0
    только мне кажется это неправильно, забирать номера своих временно (возможно) отсутствующих коллег?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 20.03.2017 11:34
    0
    hoffenheim, 20.03.2017 11:15
    только мне кажется это неправильно, забирать номера своих временно (возможно) отсутствующих коллег?
    Ну відсутній хіба що Караваєв,а так всі в складі....І я не думаю що хтось без згоди власника присвоїв собі його номер. Але до чого тут номер,коли потрібно показувати хороший футбол хоть ти під номером 4,8,45 і т.д.
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