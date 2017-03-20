Селезнев забрал номер Кравца, Малиновский – «восьмерку» Зозули

В осенних матчах отборочного турнира ЧМ-2018 нападающий сборной Украины Артем Кравец показывал результативную игру, выступая в футболке под 11-м номером. Но на поединок с хорватами с этими цифрами на спине выйдет, если его выпустят, другой форвард — Евгений Селезнев. В национальной команде он, как правило, выступал именно под этим номером, который и забрал себе, по всей видимости, на правах ветерана коллектива.

Кравец в итоге взял себе «девятку», под которой играл Виктор Коваленко, вернувший себе 18-й номер, освободившийся из-за отсутствия Александра Караваева. Добавим, что новички команды Андрея Шевченко тоже определились с цифрами на игровой форме. Так, защитник Николай Матвиенко взял себе четвертый номер (под ним выступал Эдуард Соболь). А полузащитник Руслан Малиновский — «восьмерку» (в последнее время это был номер Романа Зозули).

В понедельник на сборе в Австрии у сборной Украины запланированы две тренировки, которым будут предшествовать теоретические занятия.