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СМИ: Хацкевич – основной кандидат на пост наставника Динамо

Другим претендентом на этот пост является Юрий Калитвинцев

  • 20.03.2017 10:41
  • 1387 просмотров
  • 5 комментария
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zn.ua. Александр Хацкевич
© zn.ua. Александр Хацкевич

Бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич является главным кандидатом на пост нового тренера киевского «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва. Работа последнего вызывает много вопросов из-за провала в еврокубках и отставания от донецкого «Шахтера» в чемпионате Украины.

43-летний Хацкевич, который ранее также работал наставником молодежной команды «бело-синих», уже провел переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Другим претендентом на то, чтобы сменить Реброва у руля киевлян, называется Юрий Калитвинцев.

В бытность игроком Хацкевич выступал за минское «Динамо», киевское «Динамо», китайский «Тяньцзинь Каншифу» и «Вентспилс».

Тренировал минское «Динамо», сборную Беларуси U-18, «Витебск», входил в тренерский штаб сборной Украины, работал с молодежным составом киевского «Динамо». Последним местом работы Хацкевича была сборная Беларуси, где он занимал пост главного тренера с 2014-го по 2016-й годы.

Источник — Обозреватель

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Комментарии
    mmafan
      mmafan, 20.03.2017 10:59
    0
    ахахахахахах
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 20.03.2017 11:03
    +3
    жах. Он під боком Кучук. Людина показала, як уміє працювати. Для чого знову ставити тих, хто нічого не добився?
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    pryhoda-777@mail.ru
    online
      pryhoda-777@mail.ru, 20.03.2017 11:04
    +3
    Краще Кучука возміть, скільки можна динамівських тренерів які нікого не тренірували!
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 20.03.2017 11:05
    +3
    О, еще одно динамовское сердце! А Суркисы и дальше смогут пилить бабло, попутно опрокидывая стаканчик с очередным фузруком )
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    acfred
    acfred, 20.03.2017 11:11
    0
    как то не странно ) да команад былв хорошая. Думаю Косовский, Головко по идее тоже могут претендовать на главного тренера - пусть лучше Ребров работает дальше
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