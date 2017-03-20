СМИ: Хацкевич – основной кандидат на пост наставника Динамо

Бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич является главным кандидатом на пост нового тренера киевского «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва. Работа последнего вызывает много вопросов из-за провала в еврокубках и отставания от донецкого «Шахтера» в чемпионате Украины.

43-летний Хацкевич, который ранее также работал наставником молодежной команды «бело-синих», уже провел переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Другим претендентом на то, чтобы сменить Реброва у руля киевлян, называется Юрий Калитвинцев.

В бытность игроком Хацкевич выступал за минское «Динамо», киевское «Динамо», китайский «Тяньцзинь Каншифу» и «Вентспилс».

Тренировал минское «Динамо», сборную Беларуси U-18, «Витебск», входил в тренерский штаб сборной Украины, работал с молодежным составом киевского «Динамо». Последним местом работы Хацкевича была сборная Беларуси, где он занимал пост главного тренера с 2014-го по 2016-й годы.