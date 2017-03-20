Александр ГОЛОВКО: «В списке Шевченко 6-7 игроков молодежной сборной»

В понедельник молодежная сборная Украины под руководством Александра Головко приступает к тренировочным занятиям, итогом которых станут два контрольных матча — против Турции (24 марта) и Сербии (28 марта). Наставник сине-желтых вызвал 22 футболиста. Вратари — Даниил Каневцев (Черноморец), Владимир Маханьков (Динамо); защитники — Иван Зотько (Валенсия, Испания), Александр Осман, Александр Тымчик (оба — Динамо), Иван Лобай (Карпаты), Игорь Кирюханцев (Шахтер); полузащитники — Бека Вачиберадзе (Бетис, Испания), Валерий Лучкевич (Стандард, Бельгия), Артем Дудик (Волынь), Олег Остапенко (Ворскла), Игорь Когут, Юрий Вакулко, Игорь Кочергин (все — Днепр), Максим Третьяков (Черноморец), Марьян Швед (Севилья, Испания), Александр Пихаленок, Александр Зубков (оба — Шахтер); нападающие — Андрей Борячук (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Карпаты), Сергей Петров (Волынь), Артем Довбык (Днепр).

Эта работа является одним из этапов подготовки команды к стартующему в сентябре отбору Евро-2019.

— Александр Борисович, с учетом интересов национальной сборной, вы получили всех футболистов, которых хотели видеть в своем распоряжении?

— Мы исходили из потребностей главной команды страны. Скоординировали списки, прошлись по всем позициям, поэтому в Киев съехались все те, на кого мы рассчитываем.

— Каковы планы молодежной сборной до начала квалификации Евро-2019?

— Помимо нынешнего этапа подготовки, в конце мая — начале июня запланировано участие в турнире памяти Валерия Лобановского, в конце лета должен состояться краткосрочный сбор, на котором мы проведем два спарринга на уровне клубных команд, и уже 1 сентября начинаем официальные матчи, первый из которых состоится на выезде с Латвией.

«Сейчас формируем новую молодежку»

— Сейчас молодежке предстоят спарринги с Турцией и Сербией. Это те сборные, с которыми вы хотели сыграть, учитывая стиль соперников по отбору (Англия, Голландия, Шотландия, Латвия, Андорра)?

— Как правило, в молодежной сборной мы редко подбираем соперников по тому критерию, о котором вы говорите. Подобная практика была в юношеских командах, когда проходила подготовка к элит-раундам. На данный момент принципиальным было провести товарищеские матчи на выезде, поскольку сейчас в Украине мы могли не угадать с погодой. Данные спарринги были запланированы заранее. Другое дело, что мы формируем новую команду, поскольку ребят 1994-го и 1995 годов рождения мы использовать уже не можем. Поэтому соперники у нас сейчас более чем достойные.

— У вас не получилось провести зимний сбор в Турции. Это вас расстроило?

— Если я скажу нет, то слукавлю, поскольку можно было сыграть пять-шесть дополнительных матчей и уже сейчас создавать определенный костяк команды. Но на то были субъективные и объективные причины, поэтому будем исходить из того, что есть. Теперь придется только знакомиться с ребятами.

— К нынешней работе привлечены три испанских легионера — Вачиберадзе, Швед и Зотько. Как следили за этими ребятами?

— Информации, в принципе, достаточно. Сейчас и в прессе все обсуждается после каждого тура, и есть данные по количеству сыгранных матчей, естественно, что существует контакт по социальным сетям и в телефонном режиме. Другое дело, что ребята не всегда в составе, и у наставников отсутствует возможность визуального наблюдения. К тому же у Вачиберадзе проблемы с клубом, у Шведа затянулось восстановление после травмы, которую он получил еще в прошлом отборочном турнире, и в каком состоянии он приедет, я предсказывать не возьмусь. Только Зотько сейчас выступает за молодежную команду Валенсии.

«Система общения тренеров сборной пока формируется»

— Какова для вас первостепенная задача в молодежной сборной — подготовка футболистов для главной команды страны или результат?

— Эти вещи взаимосвязаны, одна дополняет другую. Прежде всего это подготовка ребят для национальной команды, а уже потом отборочный турнир Евро и попадание на Олимпиаду. Тем не менее, если не выигрывать здесь, мы не сможем воспитывать победителей. В какой-то степени это практика, благодаря которой футболисты могут потом безболезненно переходить в команду номер один. Нашему тренерскому штабу приятно, что порядка шести-семи потенциальных игроков молодежной сборной находятся в расширенном списке главного тренера национальной команды Андрея Шевченко. В этом плане у нас нет никаких недоразумений, поскольку мы делаем одно дело.

Вопрос выхода на Олимпиаду — это стратегическая задача, и для того, чтобы ее выполнить, нужно выиграть группу отбора на Евро, а потом в финальной части попасть в полуфинал. Естественно, что для этого нужны исполнители, которые имеют более высокий уровень футбольного образования и игровой практики. Так что будем эти вопросы решать по мере их поступления. Дай Бог, чтобы игроки, которые по возрасту подходят для молодежной сборной, помогли главной команде страны, а потом уже и нам…

— Недавно Андрей Шевченко сказал, что пока отсутствует полноценный контакт между тренерами сборных.

— Контакт есть. Другое дело, что в телефонном режиме он может быть не столь качественным.

— Как часто вы общаетесь с наставником национальной команды?

— Последний раз разговаривал пару дней назад. Мы поговорили о футболистах, которые уехали для подготовки к матчу с Хорватией. Также идет общение и на уровне администраторов, поскольку есть порядка 70-ти игроков, которых нужно охватить полноценной информацией. Пока данная система общения формируется, но, уверен, все на правильном пути.

«Хорватия — самый сильный соперник нашей группы»

— Сейчас внимание общественности приковано к матчу сборной Украины против Хорватии в отборе на ЧМ-2018. Чего от этого поединка ждете вы?

— Однозначно, победы сине-желтой дружины. Безусловно, игра будет сложной, энергоемкой. Преимущество балканцев в том, что, по сути, все их исполнители представляют лучшие клубы Европы, и у них на порядок выше игровой тонус.

— Вы смело сказали о победе…

— У Андрея Шевченко есть именитые футболисты с характером. Уверен, что они хотят добиваться результата. В нашей сборной много ребят, которые прошли еврокубковую школу, поэтому они готовы противостоять такой сильной команде, как хорватская.

— Вы помните свои поединки против хорватов в 1995-м и 1997 годах?

— Сейчас уже без подробностей — особенно что касается 1995 года. Да, выиграли благодаря голу Юры Калитвинцева. А в плей-офф чемпионата мира в первой, выездной игре мы уступили — 0:2, а в ответном матче во многом благодаря норвежскому арбитру не смогли добиться положительного результата, сыграв вничью — 1:1.

А вообще Хорватия — это команда топ-уровня, которая показывает хороший результат на протяжении 20-ти лет. Считаю, это самый сильный соперник в нашей отборочной группе, и не в самое лучшее время эта игра пройдет для сборной Украины, футболисты которой только входят в ритм официальных поединков. Но я надеюсь, что у тренерского штаба хватит сил, чтобы подготовить команду к этой игре морально и функционально.

— От хорватов дома все ждут только победы…

— Думаю, это может сыграть нам на руку, поскольку балканцы понимают, что они в порядке, и, возможно, уделят самоподготовке меньше внимания.

— В случае отрицательного для нас результата борьба за первое место не прекратится?

— Все еще будет впереди, поскольку в нашей отборочной группе есть Турция и Исландия, которые тоже хотят вмешаться в спор за путевку на чемпионат мира, а это подразумевает под собой потерю очков любой сборной.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК