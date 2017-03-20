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КОВАЛЬ: «До последнего не верил, что выйду на матч с Черноморцем»

Голкипер «Динамо» после длительного перерыва вернулся в основной состав команды

  • 20.03.2017 10:15
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Sport.ua. Максим Коваль
© Sport.ua. Максим Коваль

Вратарь киевского «Динамо» Максим Коваль прокомментировал свое возвращение в стартовый состав «бело-синих». Напомним, в минувшую пятницу, в матче 22-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Черноморец» (2:1) голкипер впервые в этом сезоне начал поединок с первых минут.

«О том, что на матч с «Черноморцем» выйду с первых минут, я узнал о том еще за четыре дня до игры. Но не верил в это до последнего — до тех пор, пока не назвали состав.

А когда увидел, что действительно выйду в основе, почувствовал огромное облегчение, ведь я так соскучился за игрой в составе «Динамо», за болельщиками и стадионом! Это большое удовольствие — играть за свой клуб», — сказал Коваль в комментарии телепрограмме «Профутбол».

Источник — Динамо Киев от Шурика

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