Громов дебютировал за Крылья Советов, Зенит одолел Арсенал

27-летний украинский полузащитник Артем Громов дебютировал за «Крылья Советов» в матче 20-готура РПЛ против «Ростова». Громов, минувшей зимой перебравшийся в Самару из киевского «Динамо», вышел в стартовом составе и провел на поле 88 минут. Встреча завершилась ничьей 0:0.
Чемпионат России. 20-й тур
«Крылья Советов» – «Ростов» – 0:0
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бато, Надсон, Таранов, Зотов, Глеб (Паскуато, 46), Зинков, Мияйлович (Брюно, 79), Зуев, Громов (Садик, 88).
«Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 81).
Предупреждения: Нобоа (8), Ерохин (21), Калачев (41), Зинков (56), Навас (60)
«Краснодар» – «Уфа» – 0:0
«Краснодар»: Синицын, Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Шишкин (Газинский, 58), Каборе, Жигулев (Мамаев, 46), Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий (Кротов, 80), Засеев, Карп (Ванек, 61), Пауревич, Фатаи, Сысуев (Йокич, 67).
Предупреждения: Пуцко (36), Стоцкий (42), Аликин (79)
«Терек» – ЦСКА – 0:1
Гол: Ионов, 28
«Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Дьомбер, Оздоев (Мбенг, 71), Лебеденко, Кузяев, Бериша (Родолфо, 70), Балай (Садаев, 71).
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75), Ионов (Оланаре, 66), Витиньо (Чалов, 81).
Предупреждения: Кузяев (88), Березуцкий (90)
«Зенит» – «Арсенал» – 2:0
Голы: Кришито, 51, с пенальти, 53, Данни
«Зенит»: Лунев, Цаллагов, Иванович, Нету, Кришито, Жулиано (Молло, 81), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба, Данни (Мак, 87).
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов (Буранов, 77), Беляев, Александров, Бурмистров (Власов, 49), Боурчану, Горбатенко, Расич (Шевченко, 67), Думбия.
Предупреждения: Кокорин (36), Габулов (53), Эрнани (61)
Источник — Sport.ua
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