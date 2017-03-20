Роман ДЕБЕЛКО: «Кучук прививает нам веру в себя»

Итоги матча против «Александрии» (4:1) подвел форвард «Стали» Роман Дебелко.

- Роман, какой тебе показалась игра?

- Получилась очень хорошая игра. Мы сегодня вышли против серьезного соперника, поэтому все очень рады, что мы сегодня выиграли. Мы крайне серьезно настраивались на эту встречу. Перед игрой разбирали соперника, готовились, смотрели, как играет «Александрия».

- Можно сказать, что пропущенный мяч разбудил команду?

- Да, можно и так сказать. Первые минуты немного не могли собраться, была какая-то суета. А в перерыве тренер внес определенные коррективы в игру, мы всё это выполнили и в итоге результат на табло.

- А что именно Леонид Станиславович говорил в перерыве?

- Да просто указал на определенные нюансы игры.

- За четыре игры «Сталь» набрала десять очков. В чем секрет этого успеха?

- Ну, в чем секрет успеха? Каждый на тренировках выкладывается по максимуму. Тренер прививает нам веру в себя. Постоянно всё на позитиве. Все очень серьезно относятся к своей работе. Вот в этом и есть, наверное, секрет успеха.

- После игры команда общалась с болельщиками. Что они вам сказали?

- Они нас поблагодарили за игру, а мы их поблагодарили за поддержку. Все-таки, несмотря на то, что мы сейчас играем не в Каменском, они постоянно с нами, едут и во Львов, и в Одессу. Они нас постоянно поддерживают, в том числе, когда мы и проигрывали. Мы им за это только говорим спасибо.