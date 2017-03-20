Пеп ГВАРДИОЛА: «Горжусь игрой своей команды в матче с Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что гордится выступлением «горожан» в поединке с «Ливерпулем» (1:1).

«Мы огорчены неудачей в Лиге чемпионов, и последние дни были трудными для всей команды, - сказал Гвардиола после матча с «Ливерпулем». – И я горжусь тем, как команда выступила сегодня.

Мы создали больше голевых моментов, чем «Ливерпуль», но не смогли реализовать их. Для достижения больших целей нужна клиническая точность.

Не многие команды АПЛ создают так много моментов, как мы. Все наши форварды нацелены на ворота соперника, и я могу представить, как Агуэро и Габриэл действовали бы вместе, если бы сегодня оба боролись за победу».

Серхио Агуэро обеспечил «горожанам» одно очко, забив ответный гол в ворота «Ливерпуля», но не смог реализовать моменты во втором тайме. Гвардиола сказал о ключевом нападающем «Манчестер Сити»: «Мне не нужно учить Серхио, как забивать голы. За всю свою карьеру игрока я забил 11 голов (по голу в сезон): наши нападающие знают, что делать в штрафной соперника».

Наставник «горожан» ещё раз подтвердил своё намерение продолжать работать с командой: «Я подписал контракт с «Манчестер Сити» на три года и хочу оставаться здесь. За два года и два месяца можно достичь многого: я буду работать над тем, чтобы команда играла лучше в следующем сезоне».

Кевин де Брюйне, сделавший результативную передачу, которая привела к голу Агуэро, сказал после матча: «После выхода из соревнования любая команда переживает трудное время, и, на мой взгляд, мы хорошо отреагировали на неудачу.

В футболе нет времени на размышления: мы знали, что после поездки в Монако предстоит важнейший матч с «Ливерпулем», и хорошо выступили сегодня.

После первого гола гостей был период замешательства, но мы оправились и на протяжении 80 минут доминировали в игре.

Мы не смогли забить победный гол, но проявили характер и показали себя с лучшей стороны».