ЛЕАНДРО: «В следующем сезоне Сталь выйдет в Лигу Европы»

Бразильский защитник «Стали» Леандро да Силва поделился своими впечатлениями о победном матче против «Александрии» (4:1).

- Леандро, как прокомментируешь итоги матча?

- Могу сказать, что сегодня у нас была очень хорошая победа. В отличие от других матчей мы сегодня проигрывали, но еще в первом тайме сравняли счет, а во втором сумели забить еще три мяча и крупно победили. Эмоции после игры сейчас очень хорошие.

- Что говорил тренер перед игрой и после матча?

- Перед игрой говорил, чтобы играли очень концентрировано, подсказывали друг другу почаще – вправо, влево. Ну а после матча – всё хорошо, победа.

- За четыре игры «Сталь» набрала десять очков. В чем секрет успеха?

- Секрета никакого нет. Это всё благодаря тренировкам. Идет серьезная работа у всей команды. Можно сказать, что это секрет.

- Обидно, что второй этап команда проведет во второй шестерке и будет бороться только за седьмое место?

- Да, но думаю, что по итогам следующего сезона мы будем в Лиге Европы.

- Ты в «Стали» недавно, что можешь сказать о коллективе?

- Могу сказать, что тут всё супер, и все игроки. Я очень рад, что попал в эту команду.