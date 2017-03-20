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ЛЕАНДРО: «В следующем сезоне Сталь выйдет в Лигу Европы»

Защитник каменского клуба уверен в успехе своей команды

  • 20.03.2017 08:55
  • 228 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Сталь. Леандро да Силва
© ФК Сталь. Леандро да Силва

Бразильский защитник «Стали» Леандро да Силва поделился своими впечатлениями о победном матче против «Александрии» (4:1).

- Леандро, как прокомментируешь итоги матча?
- Могу сказать, что сегодня у нас была очень хорошая победа. В отличие от других матчей мы сегодня проигрывали, но еще в первом тайме сравняли счет, а во втором сумели забить еще три мяча и крупно победили. Эмоции после игры сейчас очень хорошие.

- Что говорил тренер перед игрой и после матча?
- Перед игрой говорил, чтобы играли очень концентрировано, подсказывали друг другу почаще – вправо, влево. Ну а после матча – всё хорошо, победа.

- За четыре игры «Сталь» набрала десять очков. В чем секрет успеха?
- Секрета никакого нет. Это всё благодаря тренировкам. Идет серьезная работа у всей команды. Можно сказать, что это секрет.

- Обидно, что второй этап команда проведет во второй шестерке и будет бороться только за седьмое место?
- Да, но думаю, что по итогам следующего сезона мы будем в Лиге Европы.

- Ты в «Стали» недавно, что можешь сказать о коллективе?
- Могу сказать, что тут всё супер, и все игроки. Я очень рад, что попал в эту команду.

Источник — ФК Сталь Каменское

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Комментарии
    torgrim
    online
      torgrim, 20.03.2017 09:04
    0
    еще один Индзаги.... ну хоть не в ЛЧ, а то одни все в соплях в Луцке за второе место боролись вчера
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