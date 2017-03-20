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Паулу ФОНСЕКА: «Будем болеть за сборную Украины»

Главный тренер «Шахтера» пожелал удачи команде Андрея Шевченко

  • 20.03.2017 08:38
  • 372 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в эфире программы «Великий футбол» поведал о результатах донецкого дерби, а также пожелал удачи игрокам в пятничном поединке против сборной Хорватии.

Про матч против «Олимпика»:

- Это был, возможно, один из лучших первых таймов в исполнении Шахтера. По ходу матча у нас было 8 голевых моментов, которые мы не реализовали. Мы могли завершить матч с совершенно другим результатом. Плюс к тому, подарили гол сопернику.

Про игроков сборной:

- Я хочу пожелать им, а также всем игрокам и тренеру сборной Украины большой удачи. Мы будем за них болеть.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 20.03.2017 09:08
    +2
    Паулу, ти реально хоть трохи,але міг допомогти Україні. Коли розрив 16 очок,то проти Олімпіка потрібно було випустити Бутка,щоб той прочухав як воно грати у футбол. Реально цього я не розумію.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 20.03.2017 09:16
    -1
    Vitalik Shevchenko, 20.03.2017 09:08
    Паулу, ти реально хоть трохи,але міг допомогти Україні. Коли розрив 16 очок,то проти Олімпіка потрібно було випустити Бутка,щоб той прочухав як воно грати у футбол. Реально цього я не розумію.
    Українець Ребров дуже "допомагає" збірній тримаючи Хачеріді в дублі ? Португалець Фонсека робить свою справу ,у нього контракт з Шахтарем ,а не зі збірною України !
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 20.03.2017 09:40
    0
    WADO-1976, 20.03.2017 09:16

    Українець Ребров дуже "допомагає" збірній тримаючи Хачеріді в дублі ? Португалець Фонсека робить свою справу ,у нього контракт з Шахтарем ,а не зі збірною України !
    Про це я говорю постійно,звичайно якщо пост про Реброва і його симпатії до Збірної. А те що Фонсека тренер Шахтаря,а не Зб.України я вкурсі.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 20.03.2017 09:47
    -1
    Vitalik Shevchenko, 20.03.2017 09:40
    WADO-1976, 20.03.2017 09:16
    Українець Ребров дуже "допомагає" збірній тримаючи Хачеріді в дублі ? Португалець Фонсека робить свою справу ,у нього контракт з Шахтарем ,а не зі збірною України !

    Про це я говорю постійно,звичайно якщо пост про Реброва і його симпатії до Збірної. А те що Фонсека тренер Шахтаря,а не Зб.України я вкурсі.
    Ну тоді ти повинен розуміти що за досить слизького рахунку 1-1 навряд би якийсь тренер поміняв капітана команди на гравця без ігрової практики ! Був би рахунок 3-0 тоді можливо ! Завдання перемагати в кожному матчі для Фонсеки ніхто не відміняв !
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 20.03.2017 09:58
    0
    А хто говорить відміняти задачу перемагати в кожному матчі? Якщо Бутко сильніший за будьЯкого гравця Олімпіка,навіть без ігрової практики.
    І я мав на увазі не замінити Срну в тому матчі,а вийти замість нього на весь матч. Фонсека сам заявляв що у них конкуренція і на кожну позицію є 2 рівноцінніГравці.
    Таке враження що мова іде про плей-офф ЛЕ,а не про Олімпік який вони зобовязані перегравати любим складом.
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