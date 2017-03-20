Паулу ФОНСЕКА: «Будем болеть за сборную Украины»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в эфире программы «Великий футбол» поведал о результатах донецкого дерби, а также пожелал удачи игрокам в пятничном поединке против сборной Хорватии.
Про матч против «Олимпика»:
- Это был, возможно, один из лучших первых таймов в исполнении Шахтера. По ходу матча у нас было 8 голевых моментов, которые мы не реализовали. Мы могли завершить матч с совершенно другим результатом. Плюс к тому, подарили гол сопернику.
Про игроков сборной:
- Я хочу пожелать им, а также всем игрокам и тренеру сборной Украины большой удачи. Мы будем за них болеть.
Источник — ТК Футбол
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Українець Ребров дуже "допомагає" збірній тримаючи Хачеріді в дублі ? Португалець Фонсека робить свою справу ,у нього контракт з Шахтарем ,а не зі збірною України !
Українець Ребров дуже "допомагає" збірній тримаючи Хачеріді в дублі ? Португалець Фонсека робить свою справу ,у нього контракт з Шахтарем ,а не зі збірною України !
Про це я говорю постійно,звичайно якщо пост про Реброва і його симпатії до Збірної. А те що Фонсека тренер Шахтаря,а не Зб.України я вкурсі.
І я мав на увазі не замінити Срну в тому матчі,а вийти замість нього на весь матч. Фонсека сам заявляв що у них конкуренція і на кожну позицію є 2 рівноцінніГравці.
Таке враження що мова іде про плей-офф ЛЕ,а не про Олімпік який вони зобовязані перегравати любим складом.
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