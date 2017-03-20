Паулу ФОНСЕКА: «Будем болеть за сборную Украины»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в эфире программы «Великий футбол» поведал о результатах донецкого дерби, а также пожелал удачи игрокам в пятничном поединке против сборной Хорватии.

Про матч против «Олимпика»:

- Это был, возможно, один из лучших первых таймов в исполнении Шахтера. По ходу матча у нас было 8 голевых моментов, которые мы не реализовали. Мы могли завершить матч с совершенно другим результатом. Плюс к тому, подарили гол сопернику.

Про игроков сборной:

- Я хочу пожелать им, а также всем игрокам и тренеру сборной Украины большой удачи. Мы будем за них болеть.