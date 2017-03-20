ВАЦКО: «Работай Кучук с сентября, Сталь финишировала бы в топ-6»

Дарио такой Дарио) тут рассказал про Хорватию,а там про Украину)))

Конопля даже не думай-, тільки ПЕРЕМОГА і боротьба за перемогу до останньої секунди !!!!!

Тебе ещё до Индзаги дорасти нужно,нашол с кем сравнивать,ещё бы с Марадонной или Пеле себя сравн...

вот видно что человеку заняться больше нечем, в наших цирках клоунов нормальных не хватает, мог б...

Это вообще не новость, а фигня какая-то. Sport.ua, вам что, написать больше не о чем?