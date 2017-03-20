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ВАЦКО: «Работай Кучук с сентября, Сталь финишировала бы в топ-6»

Комментатор считает, что у каменской команды появляется рисунок игры

  • 20.03.2017 08:17
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о работе Леонида Кучука в «Стали».

- Сейчас «Сталь» напоминает футбольную команду – настолько большая разница между работой Кучука и работой предшественника. Видно, что появляется рисунок игры команды, видно, что появилась хорошая игра в обороне, нет ошибок, которые невозможно объяснить, команда играет в структурированный футбол. Видно, что тренеру не хватает качества исполнителей, но он много чего трансформировал. Сейчас «Сталь» пытается организовывать быстрых переход из обороны в атаку, пытается использовать скорость в своих атаках. Думаю, если бы Кучук работал в «Стали» с сентября, то они бы финишировали в шестерке лучших.

Источник — ТК Футбол

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