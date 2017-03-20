Александар ПАНТИЧ: «Хачериди уже вернули в первую команду»

В интервью программе «ПроФутбол» защитник киевского «Динамо» Александар Пантич рассказал, как осваивается в Киеве.

- Киев очень похож на Белград, так что у меня не было проблем с адаптацией. «Динамо» – великий клуб. В том, что я быстро освоился, большая заслуга Домагоя Виды и Берислава Станоевича – селекционера «Динамо» по балканским странам, которые постоянно мне помогают.

- В связи с отсутствием Евгения Хачериди, вы и Вида безальтернативные центральные защитники. Как относитесь к отсутствию конкуренции?

- Хачериди – очень сильный игрок, хороший центральный защитник. К сожалению, последние игры он пропустил, но его уже вернули в первую команду. Здоровая конкуренция идет всем только на пользу.

- Какие требования вам предъявляет тренерский штаб? Мы видим, что вы часто пробуете начинать атаки первым пасом...

- Такова наша схема игры – начинать атаки через центрального защитника. Так было во многих командах, в том числе, в Испании, за которые я выступал.

- Какие ваши ожидания от перехода в «Динамо»? Чего хотите здесь добиться?

- Очень хотелось бы задержаться в Киеве надолго. Не против играть здесь до окончания срока действия моего контракта, а потом подписать еще одно соглашение. Также хочу, чтобы «Динамо» много раз выиграло чемпионат Украины и снова играло в Лиге чемпионов. В сильную испанскую Ла Лигу я попал очень молодым игроком. Аренда в разные команды сыграла как положительную, так и отрицательную роль, но все это уже в прошлом. Думаю, мой переход в «Динамо» – правильное решение.