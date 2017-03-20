Сергей ШЕСТАКОВ: «Олимпик – нефартовый соперник для Шахтера»

Полузащитник «Олимпика» Сергей Шестаков в интервью официальному сайту клуба рассказал о перипетиях донецкого дерби и борьбе за путевку в еврокубки.

- Страсти улеглись, какие впечатления остались от матча в Харькове?

- Эмоции только позитивные, это был отличный матч. Мы все очень довольны таким результатом игры с фаворитом и лидером нашего чемпионата.

- Что чувствуете, понимая, что ни разу не проиграли в этом сезоне без пяти минут чемпиону?

- Приятно это осознавать. После таких матчей понимаешь, что вся проделанная работа на тренировках была не зря. Это придает нам уверенности в себе, ведь мы по праву можем говорить о том, что только «Олимпик» на первом этапе не проиграл «Шахтеру» ни в одном матче.

- В каком матче было труднее против «Шахтера» - в Сумах или Харькове?

- Труднее было в Харькове, потому что там было почти идеальное поле, что для «Шахтёра» является огромным плюсом. Да и соперник был больше мотивирован, ведь «горняки» потеряли с нами очки в первом круге и хотели реабилитироваться. К тому же, болельщики их поддерживали.

- «Динамо» «Олимпик» дважды проиграл, а с «Шахтером» два раза сыграл вничью. Ваша команда более неудобный соперник для «горняков»?

- Думаю, не только неудобный, но еще и нефартовый. Стоит признать, что в обоих матчах удача была на нашей стороне.

- В пятницу ты поиграл на обоих флангах. С кем было сложнее – с Исмаили или Срной?

- Было тяжелее в первом тайме противостоять Срне и Марлосу, так как соперник с первых минут начал создавать колоссальное давление на нашу оборону. Дончане были свежее, чем во второй половине, поэтому мне часто приходилось помогать в обороне.

- Обычно гол в раздевалку выбивает команду из колеи и негативно влияет на ее психологию. Что говорил в перерыве Роман Санжар?

- Николаевич сказа, что мы на правильном пути, внёс небольшие коррективы и дал несколько подсказок по сопернику. Мы успокоились и принялись выполнять свою работу, о том пропущенном голе вообще не думали.

- Когда почувствовал, что очко уже никуда не денется от вас?

- Не знаю почему, но после забитого нами гола я почувствовал, что мы точно не проиграем в этот вечер!

- На матч с «Карпатами» эмоций и сил хватит?

- До матча с «Карпатами» ещё целая неделя, я думаю, за это время мы сможем отдохнуть и набраться, как эмоций, так и сил. А с настроем на игру проблем не будет.

- Старт весенней части сезона можно назвать успешным для «Олимпика»? В чем секрет такой прыти команды?

- Да, можно считать успешным. Мы выполнили задачу, которая перед нами стояла, попали в шестерку сильнейших. В чем секрет? В первую очередь, это командный дух и желание каждого футболиста победить, добиться поставленной цели. Немаловажным является то, что тренер смог донести до нас свои требования, а мы воплотили на поле в жизнь его идеи, показали хороший футбол и добивались побед.

- «Олимпик» - фаворит в борьбе за путевку в еврокубки?

- Опережать события не хочется, ещё осталось много игр до конца сезона. Нам нужно как можно больше побеждать, а потом уже думать о еврокубках. Думаю, нам по силам завоевать путевку в Лигу Европы, но для этого нужно приложить много усилий.