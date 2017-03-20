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КВАРЦЯНЫЙ: «Продадим янтарь, марихуану покурим – и жизнь прекрасна»

Наставник «Волыни» считает, что учредители клуба должны серьезнее относиться к футболу

  • 20.03.2017 07:54
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ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный в эфире программы «Великий футбол» отметил, что учредителям клуба следовало бы серьезнее относиться к футболу.

- Те, кто стоят за нашими спинами (учредители), должны понимать, что футбол – это не шутки-прибаутки, а серьезный вид деятельности. ФК «Волынь» прославляет наш волынский край, это визитная карточка области. Я сам депутат областного совета и на ближайшей сессии скажу, что не только бизнес, земли, янтарь, нефть и газ имеют значение. Давайте возьмем кирки и будем копать, и найдем вагон этого янтаря. Продадим, пойдем в кабак, пропьем, потом марихуану покурим – и жизнь прекрасна.

Источник — ТК Футбол

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