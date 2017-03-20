Сергей СИДОРЧУК: «Стандарты у ворот Динамо – как пенальти»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук в эфире программы «ПроФутбол» прокомментировал домашнюю победу над одесским «Черноморцем» (2:1).

- Хороший соперник. Наверняка, они смотрели наш прошлый матч и видели, что мы не совсем удачно действуем, когда противник выбирает схему 5-4-1. Они хотели застать нас врасплох в первом тайме, но, считаю, соблюсти свой план им не удалось. А после перерыва с ними было намного тяжелее.

- Такая схема «Черноморца» с тремя центральными защитниками вас удивила?

- Нет, потому что большинство команд, которые играют против нас в последнее время, действуют именно так: пытаясь закрыть зоны, куда вбегали инсайды.

- Каким образом пытались вскрыть оборону одесситов?

- Старались, чтобы наши крайние защитники действовали выше, а Андрей Ярмоленко и Витя Цыганков находились в середине, больше встречали в центре поля, оставляя фланг одному человеку.

- По сравнению с первым матчем, произошла определенная ротация, это положительно отразилось на игре и настроении?

- Это лучше спросить у тренерского штаба. Понятно, что после поражения должны были быть какие-то изменения в составе.

- Какая атмосфера в команде, в целом, учитывая поражение в Кропивницком?

- После таких проигрышей не может быть хорошего настроения ни в команде, ни у тренерского штаба, вообще ни у кого. Пытаемся бороться со всем негативом, который на нас выливается, через работу, не принимать близко к сердцу. Есть критика, которая помогает, а есть такая, которая угнетает еще больше. Стараемся абстрагироваться и работать.

- Почему «Динамо» так много пропускает после стандартных положений?

- Действительно, в последнее время стандарты у наших ворот, особенно, с флангов – как пенальти. Не знаю, почему так, возможно, нужно пересмотреть отношение к самим позициям футболистов при штрафных и угловых ударах. Может, следует действовать один в один, а не только в зонах. Но это прерогатива тренерского штаба.

- С каким настроением едете в сборную?

- Всегда с хорошим. После матча тренерский штаб национальной команды зашел к нам в раздевалку, Андрей Николаевич сказал, кто едет в его расположение, объявил время сбора и тренировки, сориентировал по расписанию.