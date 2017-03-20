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ЯРОСЛАВСКИЙ: Сегодня построил бы Металлист и без предложения Ахметова

Но пока это невозможно, утверждает экс-президент харьковского клуба

  • 20.03.2017 07:38
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ФК Металлист. Александр Ярославский
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Экс-владелец Металлиста Александр Ярославский в эфире программы «Великий футбол» поделился мнением о переезде донецкого «Шахтера» в Харьков и будущем «Металлиста».

- Я очень доволен, что «Шахтер» играет в Харькове. Харьковчане смотрят футбол, а инфраструктура клуба не простаивает. Мы потратили на газон 3 миллиона евро, это настоящее технологическое изобретение. Я за то, чтобы на стадионе проходили футбольные матчи.

Мне Ренат Ахметов всегда говорил, что «Металлист» похож на «Шахтер». Я бы хотел задать ему вопрос: «А на кого сейчас похож Шахтер?». Там играют на ключевых ролях играют Марлос, Тайсон, Азеведо, Кучер. Все они – добротные футболисты и пришли в команду из «Металлиста».

- В свое время Ренат Леонидович Ахметов заразил вас футболом, и вы купили «Металлист». Если бы вам сейчас предложили такое, вы бы согласились?
- Конечно, без сомнений. Сегодня, возможно, даже и без его предложения я построил бы «Металлист». Но пока это невозможно. А Ренату Леонидовичу огромное спасибо.

Источник — ТК Футбол

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