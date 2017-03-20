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Андрей ПЯТОВ: «Срна постоянно рассказывает про сборную Хорватии»

Голкипер национальной команды Украины считает, что хорошо знает будущего соперника

  • 20.03.2017 07:32
  • 279 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Андрей Пятов
© ФФУ. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал подготовку сборной к матчу с хорватами, а также поделился впечатлением о выступлении своей дочери в программе «Рассмеши комика».

Про подготовку к матчу с хорватами:

- Мы и так знаем сборную Хорватии, у нас в клубе Дарио Срна. Он постоянно рассказывает про команду, да и мы сами видим игры. Дарио подсказал, кто приблизительно может сыграть. Основное внимание уделим лидерам – Модричу с Ракитичем, которые ведут игру, и Манджукичу с Калиничем, которые сейчас в прекрасной форме.

Про выступление дочери:

- Шутки коллективно придумывали. Всей компанией собрались – и написали. Ребятам очень понравилось, и это лучшая оценка. Каждый отец хочет, чтобы его дети были талантливее чем он.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 20.03.2017 08:30
    0
    Дарио такой Дарио) тут рассказал про Хорватию,а там про Украину)))
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