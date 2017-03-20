Андрей ПЯТОВ: «Срна постоянно рассказывает про сборную Хорватии»

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал подготовку сборной к матчу с хорватами, а также поделился впечатлением о выступлении своей дочери в программе «Рассмеши комика».
Про подготовку к матчу с хорватами:
- Мы и так знаем сборную Хорватии, у нас в клубе Дарио Срна. Он постоянно рассказывает про команду, да и мы сами видим игры. Дарио подсказал, кто приблизительно может сыграть. Основное внимание уделим лидерам – Модричу с Ракитичем, которые ведут игру, и Манджукичу с Калиничем, которые сейчас в прекрасной форме.
Про выступление дочери:
- Шутки коллективно придумывали. Всей компанией собрались – и написали. Ребятам очень понравилось, и это лучшая оценка. Каждый отец хочет, чтобы его дети были талантливее чем он.
Источник — ТК Футбол
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