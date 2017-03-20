Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я играю как Индзаги»

После победы над «Черноморцем» (2:1) капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлением от игры в программе «ПроФутбол».

- Я всегда говорю Станиславовичу, чтобы при стандартах больше доверял мне находиться в штрафной площади, потому что я действую как Индзаги: головой мяч, может, и не выиграю, но все отскоки мои (улыбается). Сегодня так и получилось.

- «Черноморец» играл в три центральных защитника, но. показалось, вам это не помешало?

- Мы ожидали чего-то подобного и знали, как играть и против четырех защитников, и против пяти. В первом тайме, считаю, сыграли хорошо, а во втором – отвратительно. Не знаю, почему так происходит, возможно, при счете 2:0 подсознательно останавливаемся. На наши матчи и так ходит немного болельщиков, но хотя бы ради них нужно играть и ни в коем случае не останавливаться. Тренерский штаб также недоволен вторым таймом, по сути, после перерыва у нас даже не было моментов. Разберем эту игру уже после приезда со сборной.

- Сергей Ребров отметил, что команда немного зажата психологически, в голове много критики и морального давления. Как вы с этим боретесь?

- На меня столько грязи выливалось, что уже иммунитет выработался. Все читают соцсети, в интернете любой может где угодно выразить свое мнение, написать что хочет. У нас в команде сейчас много молодых ребят, видно, что после неудачных матчей они очень сильно переживают. Думаю, нужно поменьше читать интернет, а работать на тренировках. У молодежи хорошие перспективы. А критиков понять можно – мы не показываем результат. В Украине большинство людей болеет за «Динамо» и хотят, чтобы мы выигрывали. Но даже у великих команд бывают спады и перестройки. Конечно, мы хотим радовать болельщиков игрой и победами, но в этом сезоне, к сожалению, нам это не удается.

- Вам забитый гол добавил хорошего настроения перед отъездом в сборную?

- Конечно, забивать всегда приятно. Рад, что в новом году это удалось, этот мяч придаст уверенности. В сборной предстоит серьезная игра.