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КОНОПЛЯНКА: «За каждый лишний килограмм в Шальке штрафуют на €1000»

Хавбек гельзенкирхенского клуба рассказал о жизни в Германии

  • 19.03.2017 23:44
  • 824 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о жизни в Германии.

«В выходные дни добираюсь до базы 40 минут. Это максимум. По автобану ехать одно удовольствие. Бывают пробки, но они быстро решается. Если авария, полиция быстро все решает. В итоге на базу я приезжаю до часу.

За минуту опоздания выписывают штраф. Сумму решает тренер. Также следят за лишним весом. Они так и ждут. У них это праздник. есть один человек, который стоит с семи утра и потирает руки - кого штрафануть. Когда у нас был мини-отпуск, сказали, что каждый лишний килограмм - это тысяча евро штрафа. Каждые 100 грамм - сто евро.

Немецкая кухня очень опасная для своих «спасательных кругов». Пивасик, мяско, сосисочки. Поэтому я не сильно стараюсь здесь питаться. Потому что «глобус» растет с каждым днем.

В Германии все очень тяжело - получить страховки и другое. Когда в первую неделю мы заехали в квартиру, оказывается, мусор нужно выносить отдельно- стекло, пластик. В Украине, если дошел до мусорки, тебе уже похлопали.

Сосед начал «сдавать» нас нашему хозяину, что мы плохо себя ведем. Думаю, надо как-то мириться. Пошел убирать мусор. Провел там больше времени, чем на тренировке. Сейчас он уже с нами здоровается.

Когда играли в Греции с ПАОКом, оказалось, что Матос еще лучше заговорил по-русски. Шахов? Матос больше рассказывал интересного. А Женя уже семейный человек, что он может рассказать? Приплыли тапочки к дивану.

Почему не играю? Сам не могу найти ответ. И это печально. Мне говорят: «Давай, давай, работай». Так я это делаю еще упорней, чем с кем-либо. Особенно с Рамосом. Был период, когда он посадил меня на лавочку, и я не играл пару игр. Я завелся и понял, что нужно доказывать, а не тренироваться на одной ноге. Если кто-то в лучшей форме, он играет. Это справедливо. Здесь я пока не понимаю, над чем работать, чтобы играть», - сказал Коноплянка.

Источник — Профутбол

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Комментарии
    bikr632002
      bikr632002, 20.03.2017 00:41
    0
    "Здесь я пока не понимаю, над чем работать, чтобы играть». Навіть я зможу пояснити тобі це. Дивись, гравцю твоєї позиціі потрібно грати не лише на атаку, але і відпрацьовувати в захисті. На жаль ти більше імітуєш захисні дії, а не реально відпрацьовуєш в захисті.
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    dr_e_am
    online
      dr_e_am, 20.03.2017 00:43
    0
    Похоже Евгену предстоит летом переезд... Не видит его нынешний тренер в своей команде.
    Пожелал бы ему вернуться в Испанию или перебраться в Италию - всё же менее силовые и более техничные чемпионаты чем немецкий и английский. В той же Италии и конкуренции-то по-меньше.
    Жеке нужно стать в одной из команд основным игроком, играющим "от звонка до звонка" - тогда и уверенности больше будет.
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