Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о жизни в Германии.

«В выходные дни добираюсь до базы 40 минут. Это максимум. По автобану ехать одно удовольствие. Бывают пробки, но они быстро решается. Если авария, полиция быстро все решает. В итоге на базу я приезжаю до часу.



За минуту опоздания выписывают штраф. Сумму решает тренер. Также следят за лишним весом. Они так и ждут. У них это праздник. есть один человек, который стоит с семи утра и потирает руки - кого штрафануть. Когда у нас был мини-отпуск, сказали, что каждый лишний килограмм - это тысяча евро штрафа. Каждые 100 грамм - сто евро.



Немецкая кухня очень опасная для своих «спасательных кругов». Пивасик, мяско, сосисочки. Поэтому я не сильно стараюсь здесь питаться. Потому что «глобус» растет с каждым днем.



В Германии все очень тяжело - получить страховки и другое. Когда в первую неделю мы заехали в квартиру, оказывается, мусор нужно выносить отдельно- стекло, пластик. В Украине, если дошел до мусорки, тебе уже похлопали.



Сосед начал «сдавать» нас нашему хозяину, что мы плохо себя ведем. Думаю, надо как-то мириться. Пошел убирать мусор. Провел там больше времени, чем на тренировке. Сейчас он уже с нами здоровается.



Когда играли в Греции с ПАОКом, оказалось, что Матос еще лучше заговорил по-русски. Шахов? Матос больше рассказывал интересного. А Женя уже семейный человек, что он может рассказать? Приплыли тапочки к дивану.



Почему не играю? Сам не могу найти ответ. И это печально. Мне говорят: «Давай, давай, работай». Так я это делаю еще упорней, чем с кем-либо. Особенно с Рамосом. Был период, когда он посадил меня на лавочку, и я не играл пару игр. Я завелся и понял, что нужно доказывать, а не тренироваться на одной ноге. Если кто-то в лучшей форме, он играет. Это справедливо. Здесь я пока не понимаю, над чем работать, чтобы играть», - сказал Коноплянка.