Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть проблема с левым защитником, вызвали Морозюка»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу отбора к ЧМ-2018 против Хорватии.

«Весь план нашего тренировочного процесса направлен только на подготовку к игре с Хорватией. Хорошо, что есть несколько дней. Дадим игрокам больше информации. Будет много теории, все покажем, расскажем. Наша задача – подготовить команду по-максимуму, чтобы успешно сыграть с хорватами.

Подбирали такой состав, чтобы создать конкуренцию. Несмотря на то, что многие игроки не играют в своих клубах, мы посмотрим по тренировочному процессу, кто из них будет лучше выглядеть. Хотелось бы, чтобы игроки своей игрой заставляли меня ставить их в основу.

Насколько проблемная позиция левого защитника? Проблема есть, но хочется, чтобы игроки сделали все нормально. Левша, который играет в украинском клубе – только Соболь. В «Шахтере» и «Динамо» слева играют иностранцы. Справа тот же Бутко конкурирует со Срной. Мы вызвали Морозюка.

Селезнев? Меня радует, что он забивает. Сегодня опять забил с пенальти. Это приятно. Главное, что он имеет игровую практику, двигается. Но место никому не гарантировано.

Мы не будем отходить от наших принципов. Это будет хорошая проверка для нас, чтобы узнать наши способности. Хорватия – лучшая команда в нашей группе. Наша задача – навязать борьбу. Постараемся добиться положительного результата», – сказал Шевченко.

Поединок со сборной Хорватии состоится в Загребе, 24 марта.