ВИДЕО. «Промах года» от Лалланы

В матче против Челси игрок Ливерпуля Лаллана упустил нереальный шанс забить гол.

ВИДЕО:

Miss of the season by Lallana? pic.twitter.com/xe6fwclSJ3 — Abdi (@AbdiFooty) 19 марта 2017 г.

Lo que te perdiste, Lallana querido. pic.twitter.com/9zRyV4NL0F — José Ojeda (@JOjedaV) 19 марта 2017 г.

Реакция болельщиков:

Lallana has to take the worst miss in history award oh my — Åbdu (@ClassyAlonso) 19 марта 2017 г.

Diificult game, good point but - Lallana - THAT was the miss of the season! — Joacim Nieminen (@finn_red) 19 марта 2017 г.

😂 😂 Firmino celebrating whilst Lallana misses a sitter — Adam Przybyl (@przybyl13) 19 марта 2017 г.

Firmino's knee slide thinking Lallana scored has me in tears 😂😂😂 — José (@MourinhoMindset) 19 марта 2017 г.

Lallana's miss is the miss of the season. — Puru Dhavale (@purudhavale) 19 марта 2017 г.