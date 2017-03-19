Хихонский Спортинг обыграл Гранаду, Кравец вышел на замену

Чемпионат Испании. 28-й тур
«Депортиво» – «Сельта» – 0:1
Гол: 0:1 – 74 Аспас.
«Депортиво» – Люкс, Альбентоса, Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Бергантиньос, Москера, Борхес, Гама (Хиль, 60), Фажр (Чолак, 77), Хоселу (Андоне, 66).
«Сельта – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Эрнандес, Васс (Хосабед, 87), Бонгонда (Систо, 71), Гвидетти (Бовю, 12), Аспас.
Предупреждения: Кабраль (14), Луизинью (56), Мальо (65), Люкс (75), Москера (80), Эрнандес (83), Систо (86), Чолак (90).
_____________________________________________________________________________________________________________
«Спортинг Хихон» – «Гранада» – 3:1
Голы: 0:1 – 51 Ингасон, 1:1 – 60 Траоре, 2:1 – 64 Бабен, 3:1 – 67 Кармона.
«Спортинг Хихон» – Мариньо , Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Бабен, Родригес (Траоре, 56), Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Лопес, 84), Кастро (Нди, 80).
«Гранада» – Очоа, Ингасон, Сильва, Фулькье, Сонье, Бога (Малле, 76), Куэнка (Кравец, 67), Ангбан (Серджи Сампер, 76), Карсела-Гонсалес, Перейра, Агбо.
Предупреждения : Ангбан (37), Дуглас Перейра (65), Ингасон (81), Малле (86), Хорхе Мере (90).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.