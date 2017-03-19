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28-й тур
Барселона
4:2
Валенсия
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона в большинстве справилась с Валенсией

Команда Луиса Энрике во втором тайме сломила сопротивление левантийцев

  • 19.03.2017 23:37
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facebook.com/fcbarcelona/
© facebook.com/fcbarcelona/

Для «Барселоны», допустившей неделю назад осечку в Ла-Корунье, еще одна потеря очков могла стать катастрофой в контексте борьбы за чемпионство. И опасность сегодняшнего соперника для команды Луиса Энрике заключалась в непредсказуемости «Летучих мышей». Левантийцы находятся в нижней части таблицы, уже не преследуют каких-то определенных задач, но способны дать бой фавориту. Как пример можно привести победу «Валенсии» над мадридским «Реалом» в перенесенном матче 16-го тура.

Поединки против «Валенсии» зачастую складываются непросто для «блаугранас». Так произошло и в матче первого круга, когда каталонцы с трудом вырвали три очка на поле левантийцев. А в прошлом чемпионате «Барселона» так и не сумела сломить сопротивление «Летучих мышей», проиграв на «Камп Ноу» и сыграв вничью на «Месталье». Каталонцы подошли к противостоянию без ощутимых кадровых потерь, чего нельзя сказать о команде Сальвадора Воро. К находящимся в лазарете Родриго Морено, Нани и Марио Суаресу присоединился Сантьяго Мина.

После стартового свистка каталонцы принялись проводить неспешные позиционные атаки, а левантийцы при первой же возможности пытались организовывать быстрые контрвыпады. Уже на 5-й минуте Жоау Канселу убежал в стремительный отрыв, но не увидел бежавшего параллельно Орельяну и упустил момент. Одна из атак гостей завершилась плотным ударом Солера, на который среагировал тер Штеген.

Не включая максимальные обороты, «блаугранас» периодически создавали остроту у ворот «Летучих мышей». Активностью отличался Луис Суарес, раз за разом врывавшийся в свободные зоны. Мог уругваец открыть счет в матче, но с острого угла переиграть голкипера не удалось.

В середине тайма гостям удалась контратака, которую завершал Эль-Хаддади. Тер Штеген ликвидировал угрозу, но через несколько секунд мяч оказался в сетке ворот «Барселоны»: Мангаля ударом головой замкнул навес с углового. После пропущенного гола каталонцы активизировались и отыгрались довольно быстро. Неймар из аута бросил мяч на ход Суаресу, и форвард точным ударом метров с восьми сравнял счет.

Ключевой момент всего поединка состоялся на 44-й минуте, и его антигероем стал Мангаля. Сначала француз упустил Суареса, который выскочил один на один с голкипером, а потом дёрнул уругвайца за футболку. У Мангаля уже была желтая карточка, но арбитр за фол последней надежды достал прямую красную. Месси с пенальти был точен, правда, через несколько секунд счет снова сравнялся. Солер ворвался в штрафную «блаугранас» и ассистировал Эль-Хаддади.

Несмотря на ничью после первого тайма, вряд ли можно было сомневаться, что «Барселона» доведет поединок до победного окончания. И уже на 52-й минуте Месси, прикрывший мяч корпусом в штрафной, с угла вратарской нанес точный удар. Минимальное преимущество давало шанс подопечным Воро, но каталонцы постоянными атаками не позволяли задуматься левантийцам о контригре. «Блаугранас» не раз могли увеличить счет. Ударам каталонцев не хватало точности, в некоторых эпизодах выручал Алвеш, а Неймар со штрафного попал в крестовину. И все же, в концовке матча мяч в третий раз влетел в ворота «Валенсии»: проход по левому флангу Неймар завершил прострелом и Андре Гомеш с линии вратарской нанес точный удар.

«Барселона» сохранила двухочковое отставание от «Реала» и в следующем туре проэкзаменует на выезде «Гранаду». «Валенсия», в свою очередь, через две недели будет принимать «Депортиво».
 

«Барселона» - «Валенсия» - 4:2 (2:2)

Луис Суарес, 35, Лионель Месси, 45, с пенальти, 52, Андре Гомеш, 89 - Элиаквим Мангаля, 29, Мунир Эль-Хаддади, 45+1

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Рафинья (Андре Гомеш, '74), Андрес Иниеста, Иван Ракитич (Серхи Роберто, '65), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

«Валенсия»: Диего Алвеш, Фабиан Орельяна (Аймен Абденнур, '46), Езекиль Гарай, Мартин Монтойя, Хосе Гайя, Элиаквим Мангаля, Даниэль Парехо, Карлос Солер, Энцо Перес, Жоау Канселу (Закария Баккали, '85), Мунир Эль-Хаддади (Симоне Дзадза, '73)

Лионель Месси, 86. Андрес Иниеста, 67. Андре Гомеш, 77. - Энцо Перес, 24. Элиаквим Мангаля, 39. Даниэль Парехо, 43. Мартин Монтойя, 90+1.

- Элиаквим Мангаля, 44 - фол последней надежды.

Удары (в створ): 19 (10) - 6 (5)
Угловые: 6 - 3
Оффсайды: 2 - 2

БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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