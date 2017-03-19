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29-й тур
Сампдория
0:1
Ювентус
19.03.2017, FT

Сампдория — Ювентус — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Сампдория» — «Ювентус»

  • 19.03.2017 21:36
  • 88 просмотров
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В поединке 29-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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