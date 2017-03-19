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30-й тур
Кан
0:3
Монако
19.03.2017, FT

Кан — Монако — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Кан» — «Монако»

  • 19.03.2017 21:29
  • 65 просмотров
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В поединке 30-го тура чемпионата Франции «Кан» — «Монако» разгромную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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