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25-й тур
Боруссия М
0:1
Бавария
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Менхенгладбах — Бавария — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Боруссия Менхенгладбах» — «Бавария»

  • 19.03.2017 21:37
  • 46 просмотров
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В поединке 25-го тура чемпионата Германии «Боруссия Менхенгладбах» — «Бавария» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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