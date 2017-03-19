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29-й тур
Ман Сити
1:1
Ливерпуль
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Ливерпуль — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

  • 19.03.2017 21:35
  • 125 просмотров
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Метки
twitter.com/lfc. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
© twitter.com/lfc. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

В поединке 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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