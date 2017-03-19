Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мирон МАРКЕВИЧ: «Разве Шевченко мог пригласить более сильных игроков?»

Глава комитета сборных ФФУ - о футболистах, которые вызваны на матч с хорватами

  • 19.03.2017 21:16
  • 1503 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич

Голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич проаналізував список футболістів, викликаних до лав національної збірної.

«А хіба Андрій Шевченко міг запросити сильніших гравців?. Ну нема кращих за тих хлопців, які в силу різних причин сидять на лаві запасних. Я вважаю, що брак ігрової практики може бути навіть плюсом для збірної України. Чому? Бо хлопці захочуть довести, що даремно їх ігнорують тренери іноземних клубів, в яких вони виступають.

Наші легіонери мають великий досвід. Тому цілком логічно, що Андрій Шевченко робить на них ставку. А вони мають показати найкращий футбол, значно якісніший, аніж у попередніх іграх», - сказав Маркевич.

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 19.03.2017 21:20
    0
    дивно, що експерти знову не волють: а гдє же Девіч, а гдє же Гусєв.
    Ссылка
    Oleg Silchenko
      Oleg Silchenko, 19.03.2017 21:22
    -2
    Костевич, Михалик
    Ссылка
    Arius
      Arius, 19.03.2017 21:35
    +1
    Действительно набралось экспертов, почти все Укр. играющие заграницей, полируют банку, а с чемпа Укр ( того что от него осталось ), разве есть большой выбор? Накинулись мля на Шеву! Единственное в чем не согласен с ним, так это Зозуля и Бойко - хотя ему как тренеру явно виднее! Удачи нам, с Хорватами она пздц как понадобиться!!!
    Ссылка
    Barlowold
      Barlowold, 19.03.2017 21:40
    0
    Arius, 19.03.2017 21:35
    Действительно набралось экспертов, почти все Укр. играющие заграницей, полируют банку, а с чемпа Укр ( того что от него осталось ), разве есть большой выбор? Накинулись мля на Шеву! Единственное в чем не согласен с ним, так это Зозуля и Бойко - хотя ему как тренеру явно виднее! Удачи нам, с Хорватами она пздц как понадобиться!!!

    О, а то что Бойка вызвал тебе не нравится, а то что Шевченка вызвал который еще более засел в запасе то всё норм?)
    Ссылка
    kharkovkada
    online
      kharkovkada, 19.03.2017 21:44
    +1
    Ну зачем вызывать Зозулю? Хоть убейте, не пойму. Лучше Яремчука поставить и то больше пользы будет.
    Ссылка
    Вячеслав Куценко
    online
      Вячеслав Куценко, 19.03.2017 21:51
    0
    "брак ігрової практики може бути навіть плюсом"
    Ссылка
    leoifua1993
    online
    leoifua1993, 19.03.2017 21:52
    0
    Наводжу приклад!!Рахунок 1-1 йде75хв.І тоді Шева може випускати Зозулю щоб пресингувати,а він це вміє як ніхто..І на це не потрібно практику мати ..я є прихильником Яремчука і Беседіна але вони не зможуть зробити той пресинг,що Зозуля..Це моя думка.
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 19.03.2017 21:57
    0
    Oleg Silchenko, 19.03.2017 21:22
    Костевич, Михалик
    Михалик Краще вже Міху Горопевшика з Волині запросити
    Костевича команда зараз перебуває на 2 місці відстаючи від лідера всього на одинПункт,а у 7 матчах пропустила всього 1 мяч,забивши приЦьому 17,а він захисник відігравши у всіх 7 матчах 90хв. Хіба він не заслуговує на виклик в Збірну? Коли туди визивають Кривцова і Бутка,які грали ще в минуломуРоці. Чи може Лех слабший за Дермштатд Федецького (який там виходить по святах) так Лех їх вздрючить і не подивиться що то було. Не треба нам тут розказувати Мирон Богданович казки,бо один уже говорив що будуть грати тільки ті, які на даний момент грають у своїх командах і статус цих футболістів ролі грати не буде...ну-ну...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.