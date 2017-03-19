Мирон МАРКЕВИЧ: «Разве Шевченко мог пригласить более сильных игроков?»

Голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич проаналізував список футболістів, викликаних до лав національної збірної.
«А хіба Андрій Шевченко міг запросити сильніших гравців?. Ну нема кращих за тих хлопців, які в силу різних причин сидять на лаві запасних. Я вважаю, що брак ігрової практики може бути навіть плюсом для збірної України. Чому? Бо хлопці захочуть довести, що даремно їх ігнорують тренери іноземних клубів, в яких вони виступають.
Наші легіонери мають великий досвід. Тому цілком логічно, що Андрій Шевченко робить на них ставку. А вони мають показати найкращий футбол, значно якісніший, аніж у попередніх іграх», - сказав Маркевич.
Источник — ПлюсСпорт
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О, а то что Бойка вызвал тебе не нравится, а то что Шевченка вызвал который еще более засел в запасе то всё норм?)
Костевича команда зараз перебуває на 2 місці відстаючи від лідера всього на одинПункт,а у 7 матчах пропустила всього 1 мяч,забивши приЦьому 17,а він захисник відігравши у всіх 7 матчах 90хв. Хіба він не заслуговує на виклик в Збірну? Коли туди визивають Кривцова і Бутка,які грали ще в минуломуРоці. Чи може Лех слабший за Дермштатд Федецького (який там виходить по святах) так Лех їх вздрючить і не подивиться що то було. Не треба нам тут розказувати Мирон Богданович казки,бо один уже говорив що будуть грати тільки ті, які на даний момент грають у своїх командах і статус цих футболістів ролі грати не буде...ну-ну...
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