Мирон МАРКЕВИЧ: «Разве Шевченко мог пригласить более сильных игроков?»

Голова комітету збірних ФФУ Мирон Маркевич проаналізував список футболістів, викликаних до лав національної збірної.

«А хіба Андрій Шевченко міг запросити сильніших гравців?. Ну нема кращих за тих хлопців, які в силу різних причин сидять на лаві запасних. Я вважаю, що брак ігрової практики може бути навіть плюсом для збірної України. Чому? Бо хлопці захочуть довести, що даремно їх ігнорують тренери іноземних клубів, в яких вони виступають.

Наші легіонери мають великий досвід. Тому цілком логічно, що Андрій Шевченко робить на них ставку. А вони мають показати найкращий футбол, значно якісніший, аніж у попередніх іграх», - сказав Маркевич.