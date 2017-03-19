Бавария минимально обыграла менхенгладбахскую Боруссию

Наводжу приклад!!Рахунок 1-1 йде75хв.І тоді Шева може випускати Зозулю щоб пресингувати,а він це ...

"брак ігрової практики може бути навіть плюсом"

Ну зачем вызывать Зозулю? Хоть убейте, не пойму. Лучше Яремчука поставить и то больше пользы бу...

О, а то что Бойка вызвал тебе не нравится, а то что Шевченка вызвал который еще более засел в зап...

Действительно набралось экспертов, почти все Укр. играющие заграницей, полируют банку, а с чемпа ...