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Бавария минимально обыграла менхенгладбахскую Боруссию

«Майнц» уступил «Шальке» на своем поле, Коноплянка не играл

  • 19.03.2017 20:42
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Чемпионат Германии. 25-й тур

«Боруссия М – «Бавария – 0:1
Гол: 0:1 – 63 Мюллер.

«Боруссия М – Зоммер, Кристенсен, Янчке (Дрмич, 73), Вендт, Вестергор, Хофманн, Херрманн (Азар, 64), Хан (Бенеш, 81), Штробль, Эльведи, Раффаэл.
«Бавария – Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен (Саншеш, 85), Лам, Хаби Алонсо (Киммих, 77), Алькантара, Рибери (Коман, 73), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Хаби Алонсо (56), Мартинес (87).
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«Майнц» – «Шальке-04» – 0:1
Гол: 0:1 – 50 Колашинац.

«Майнц» – Лессль, Рамальо, Бунгерт, Бросински, Гбамен, Озтуналы, Латца (Муто, 82), Самперио (Де Бласис, 61), Донати, Кркич (Квайсон, 61), Кордоба.
«Шальке-04» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Керер, Бадштубер, Стамбули, Горетцка (Бенталеб, 46), Майер (Калиджури, 62), Шопф, Бургшталлер (Ди Санто, 83), Шупо-Мотинг.

Предупреждения: Самперио (25), Бургшталлер (28), Бунгерт (63), Бадштубер (69), Шопф (82), Шупо-Мотинг (90).

 

Источник — Sport.ua

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