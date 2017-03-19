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ВИДЕО ДНЯ. Обидный автогол американского вратаря

Дэвид Бингэм совершил ужасную ошибку в концовке матча против «Канзаса»

  • 19.03.2017 20:33
  • 2290 просмотров
  • 6 комментария
Метки
sjearthquakes.com. Дэвид Бингэм
© sjearthquakes.com. Дэвид Бингэм

Вратарь американского клуба «Сан Хосе Эртквейкс» Дэвид Бингэм совершил невероятную ошибку в матче против канзасского  «Спортинга». На 89-й минуте поединка он попытался отбить удар хавбека соперников, но пропустил мяч между ног и переправил его в сетку ворот. Вся трагичность ситуации в том, что мяч летел мимо ворот.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Канзаса.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 19.03.2017 20:42
    -4
    достойный перевод)

    earthquake - это землетрясение

    в каком такой транскрипции оно читается как Эртквейкс.


    такое бесграмотное стало
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    Barlowold
      Barlowold, 19.03.2017 20:45
    +3
    ihateyoubaby, 19.03.2017 20:42
    достойный перевод)earthquake - это землетрясениев каком такой транскрипции оно читается как Эртквейкс.такое бесграмотное стало

    беСграмотное........ ясно, понятно.
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    Martin Riggs
      Martin Riggs, 19.03.2017 20:48
    0
    ihateyoubaby, 19.03.2017 20:42
    достойный перевод)earthquake - это землетрясениев каком такой транскрипции оно читается как Эртквейкс.такое бесграмотное стало
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сан-Хосе_Эртквейкс
    Ссылка
    Сергей Цурков
      Сергей Цурков, 19.03.2017 20:57
    0
    ihateyoubaby, 19.03.2017 20:42
    достойный перевод)earthquake - это землетрясениев каком такой транскрипции оно читается как Эртквейкс.такое бесграмотное стало
    Имена не переводятся!!!
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 19.03.2017 21:19
    0
    Сергей Цурков, 19.03.2017 20:57
    ihateyoubaby, 19.03.2017 20:42
    достойный перевод)earthquake - это землетрясениев каком такой транскрипции оно читается как Эртквейкс.такое бесграмотное стало

    Имена не переводятся!!!
    Ага как у нас Звезда с Кропивницкого.
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    Сергей Цурков
      Сергей Цурков, 19.03.2017 21:39
    0
    Андрей Штогрин, 19.03.2017 21:19


    Ага как у нас Звезда с Кропивницкого.

    Хорошо напишу тебе полностью, иностранные имена собственные не переводятся, идет транслитерация.
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