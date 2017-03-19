Вратарь американского клуба «Сан Хосе Эртквейкс» Дэвид Бингэм совершил невероятную ошибку в матче против канзасского «Спортинга». На 89-й минуте поединка он попытался отбить удар хавбека соперников, но пропустил мяч между ног и переправил его в сетку ворот. Вся трагичность ситуации в том, что мяч летел мимо ворот.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Канзаса.