Вратарь американского клуба «Сан Хосе Эртквейкс» Дэвид Бингэм совершил невероятную ошибку в матче против канзасского «Спортинга». На 89-й минуте поединка он попытался отбить удар хавбека соперников, но пропустил мяч между ног и переправил его в сетку ворот. Вся трагичность ситуации в том, что мяч летел мимо ворот.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Канзаса.
Источник — Sport.ua
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earthquake - это землетрясение
в каком такой транскрипции оно читается как Эртквейкс.
такое бесграмотное стало
беСграмотное........ ясно, понятно.
достойный перевод)earthquake - это землетрясениев каком такой транскрипции оно читается как Эртквейкс.такое бесграмотное стало
Имена не переводятся!!!
Ага как у нас Звезда с Кропивницкого.
Хорошо напишу тебе полностью, иностранные имена собственные не переводятся, идет транслитерация.
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