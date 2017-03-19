Ман Сити и Ливерпуль расписали боевую ничью

Эта встреча стала первой для «Манчестер Сити» после во многом неожиданного, но в общем справедливого вылета из Лиги чемпионов. Для реабилитации в глазах болельщиков и для поднятия самооценки подопечным Хосепа Гвардиолы нужна было победа. А победа над достаточно сильным «Ливерпулем» была бы ценна еще и тем, что команда Юргена Клоппа — прямой конкурент «горожан» в борьбе за если не чемпионство, то как минимум за зону ЛЧ (впрочем, «красные» тоже понимали, что поражение отбросит их уже на 4 очка при одном «лишнем» поединке у «Сити»). Однако мерсисайдцы, которые могут потерять очки на ровном месте, как правило достаточно серьезно настраиваются на поединки с топ-клубами. До матча в активе «красных» в этом сезоне не было ни одного поражения в играх с командами из топ-6 АПЛ. Для сравнения — в пассиве «МанСити» 3 поражения, в т.ч. и в первом круге от «Ливерпуля» (1:4). В общем, матч обещал стать если не зрелищным, то по-настоящему боевым.

Первый тайм начался под проливным дождем и это внесло свои коррективы — к 9-й минуте боковые 5 раз фиксировали офсайды (при чем все — по делу). Затем все же вырисовалось некоторое преимущество хозяев, однако первый удар они смогли нанести только на 20-й минуте — после прострела слева вратарь гостей Симон Миньоле ногой отбил мяч, однако Давид Сильва с лёта не попал в девятку. «Ливерпуль» отодвинул игру от своих ворот и провел ряд неплохих контратак, пара из которых могла завершиться пенальти. Сперва ошибся защитник «горожан» Джон Стоунс, Садио Мане убежал от Николаса Отаменди с центра поля, и аргентинец явно зацепил соперника с штрафной, помешав ему пробить. Арбитр матча Майкл Оливер посчитал, что фола не было. Буквально через несколько минут Яя Туре на углу своей вратарской приобнял и уложил на газон Жоржиньо Вейналдума — и снова рефери промолчал.

Команда Гвардиолы ответила на это своим супермоментом: после прострела Сильвы мяч отскочил от защитника к Фернандиньо, тот находился в полутора метрах от пустого угла ворот — но послал мяч в сетку с внешней стороны. Моментальный ответ манкунианцев заставил потрудиться вратаря «горожан» Вильфредо Кабаллеро — аргентинец в течение двух минут дважды тянул мячи из-под перекладины после ударов Роберто Фирмино и Адама Лалланы. Концовка тайма прошла под диктовку «Ливерпуля», однако счет так и не был открыт.

«По инерции» гости и вторую половину встречи начали с атак. И вскоре заработали-таки одиннадцатиметровый. Эмре Джан выполнил классный заброс в штрафную, Фирмино принял мяч на грудь — и сзади на него налетел Гаэль Клиши. Исполнять приговор подошел Джеймс Милнер, чьё каждое касание мяча сопровождалось гулом трибун — хавбек перешел в стан «красных» после пяти лет в «Сити». И пробил точно, разведя мяч и вратаря по углам. К слову, Клопп во время удара смотрел на трибуны, и по реакции зрителей понял, что Милнер не сплоховал в очередной раз.

Игра смотрелась на одном дыхании, хотя у хозяев по-прежнему не было точных ударов в створ. Однако они встрепенулись и пошли вперед большими силами, «Ливерпуль» же отвечал контрвыпадами. Фирмино мог удвоить счет, но не реализовал выход один на один. А едва ли не в следующей атаке «горожане» всё же забили. Фернандиньо выполнил перевод с фланга, Сильва вырезал передачу на линию вратарской — и набежавший Кун Агуэро в касание пробросил мяч мимо Симона Миньоле. Вскоре шикарнейшую возможность вывести свою команду вперед упустил полузащитник хозяев Кевин Де Брюйне, но пробил в штангу. В ответ Лаллана не попал по мячу, находясь на линии вратарской. Момент «Сити» - выход Рахима Стерлинга один на один и сэйв Миньоле. Снова ответ гостей — удар Фирмино рядом со штангой. В общем, ничья не устраивала никого, но, как ни парадоксально, стала вполне закономерным итогом поединка. Хотя уже в компенсированное время Агуэро еще дважды выодили на удар, но оба раза аргентинец из выгодных позиций пробил неудачно. «Манчестер Сити» сохранил третье место, «Ливерпуль» же может гордиться тем, что в десяти поединках с командами из топ-6 так ни разу и не проиграл. Что же, обе команды продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и, вполне вероятно, завоюют его.



«Ман Сити» - «Ливерпуль» - 1:1

Кун Агуэро, 69 - Джеймс Милнер, 51, с пенальти

«Ман Сити»: Вильфредо Кабаллеро, Яя Туре (Бакари Санья, '65), Гаэль Клиши, Джон Стоунс, Николас Отаменди, Давид Сильва, Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг, Фернандиньо, Леруа Сане (Фернандо Регес, '83), Кун Агуэро.

«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Жоэль Матип, Натаниэль Клайн, Рагнар Клаван, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирминьо (Лукас Лейва, '89), Эмре Джан, Филиппе Коутиньо (Дивок Ориги, '73), Садио Мане.

Яя Туре, 22. Гаэль Клиши, 50. Давид Сильва, 50. - Роберто Фирминьо, 16. Жоэль Матип, 43. Садио Мане, 89.