Мадридский Атлетико обыграл Севилью

Чемпионат Испании. 28-й тур
«Атлетико» – «Севилья» – 3:1
Голы: 1:0 – 37 Годин, 2:0 – 61 Гризманн, 3:0 – 77 Коке, 3:1 – 85 Корреа.
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько (Хуанфран, 2), Годин, Сауль, Габи, Феррейра Карраско (Гайтан, 83), Коке, Гризманн, Гамейро (Торрес, 63).
«Севилья» – Рико, Рами, Лангле (Йоветич, 46), Эскудеро, Меркадо, Нзонзи, Сарабия (Иборра, 64), Витоло, Насри, Мариано, Бен-Йеддер (Корреа, 64).
Предупреждения: Эскудеро (23), Филипе Луис (40), Сарабия (47), Феррейра Карраско (55), Меркадо (60), Годин (66), Торрес (82).
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«Леганес» – «Малага» – 0:0
«Леганес» – Яго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Тито (Саму, 60), Моран, Перес, Рико, Эль-Жар (Лопес, 68), Шимановски (Мачис, 86), Герреро.
«Малага» – Камени, Росалес, Эрнандес, Льоренте, Хуан Карлос, Форнальс, Родригес (Дуда, 86), Камачо, Чори Кастро (Хони Родригес, 62), Сандро Рамирес (Кеко, 70), Шарлес.
Предупреждения: Бустинса (29), Тито (32), Росалес (34), Моран (50), Шарлес (59), Перес (60).
Источник — Sport.ua
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