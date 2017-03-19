Мадридский Атлетико обыграл Севилью

Матч просто огонь, без разницы кто победит

а ще він рахує себе експертом в футболі хоча сам в футбол напевно ніразу не грав хоча якщо зрівню...

Уорд трус.Как в свое время от Кличко бегал Льюис.Ковалев в первом бою выиграл.

А может ты ещё людей и гражданства лишал бы за такие слова?

К словам Коноплянки я бы добавил, что в этом матче не только ничья будет считаться приемлемым рез...