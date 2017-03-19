Тоттенхэм обыграл Саутгемптон на Уайт Харт Лейн

Чемпионат Англии. 29-й тур
«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» – 2:1
Голы: 1:0 – 14 Эриксен, 2:0 – 33, пенальти Алли, 2:1 – 52 Уорд-Проуз.
«Тоттенхэм» – Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер (Триппьер, 78), Алдервейрелд, Дембеле, Дайер, Эриксен (Янссен, 86), Ваньяма, Алли, Сон Хын Мин (Уинкс, 75).
«Саутгемптон» – Форстер, Бертран, Йосида, Соареш, Стивенс, Тадич (Буфаль, 69), Уорд-Проуз, Редмонд (Родригес, 80), Дэвис, Габбьядини (Лонг, 32), Ромеу.
Предупреждения: Дайер (11), Редмонд (26), Уокер (39), Ваньяма (61), Буфаль (81), Ромеу (90).
Источник — Sport.ua
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