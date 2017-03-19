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29-й тур
Тоттенхэм
2:1
Саутгемптон
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Саутгемптон — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

  • 19.03.2017 20:54
  • 118 просмотров
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В поединке 29-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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