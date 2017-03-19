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ГЕЦКО: «К игре Ярмоленко есть претензии, он показывает жалкий футбол»

Специалист считает, что лидеры сборной Украины находятся не в лучших кондициях

  • 19.03.2017 18:31
  • 376 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Екс-гравець зірної України Іван Гецко розповів про рівень гри лідерів національної команди перед матчем відбору до ЧС-2018 проти хорватів.

«Як би ми не нарікали на Коноплянку за те, що він не завоював місця в основі німецького «Шальке», але саме на нього покладаємо найбільше надій у Хорватії. Саме Коноплянка з Ярмоленком і далі є лідерами збірної.

Прикро, але і Ярмоленко також не вражає і до нього є величезні претензії. Він показує жалюгідний футбол. Та у Загребі ці хлопці мають забути про все на світі і завести партнерів так, щоб Україна показала потужний футбол. А це реально. Вони мають битися за честь країни!», - сказав Гецко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Alexandr Yago
      Alexandr Yago, 19.03.2017 18:35
    +1
    Да уж... Развелось жалюгидных экспертов. Вброс от спиртуа защитан...
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    turbolion
    online
      turbolion, 19.03.2017 18:55
    0
    Ваня...йди в синагогу!!!
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