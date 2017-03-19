ГЕЦКО: «К игре Ярмоленко есть претензии, он показывает жалкий футбол»

Екс-гравець зірної України Іван Гецко розповів про рівень гри лідерів національної команди перед матчем відбору до ЧС-2018 проти хорватів.

«Як би ми не нарікали на Коноплянку за те, що він не завоював місця в основі німецького «Шальке», але саме на нього покладаємо найбільше надій у Хорватії. Саме Коноплянка з Ярмоленком і далі є лідерами збірної.

Прикро, але і Ярмоленко також не вражає і до нього є величезні претензії. Він показує жалюгідний футбол. Та у Загребі ці хлопці мають забути про все на світі і завести партнерів так, щоб Україна показала потужний футбол. А це реально. Вони мають битися за честь країни!», - сказав Гецко.