Гол Калинича принес Фиорентине победу в матче с Кротоне

Да уж... Развелось жалюгидных экспертов. Вброс от спиртуа защитан...

Кричалками делу не поможешь. Только на гол от Коноплянки и надежда. А вы уважаемые уже и обосрать...

Похоже он только языком и умеет чухать. Ну какая нахрен ничья, только ВЛЕТ, и ничего больше))))