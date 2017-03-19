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Гол Калинича принес Фиорентине победу в матче с Кротоне

«Болонья» разгромила «Кьево», «Аталанта» – «Пескару»

  • 19.03.2017 18:23
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«Эмполи» – «Наполи» – 2:3
Голы: 0:1 – 19 Инсинье, 0:2 – 24 Мертенс, 0:3 – 38, пенальти Инсинье, 1:3 – 70 Эль-Каддури, 2:3 – 82, пенальти Маккароне.

«Эмполи» – Скорупски, Лорини, Беллуши, Коста, Паскуаль, Крунич, Эль-Хаджи (Маури, 70), Кроче (Димарко, 86), Эль-Каддури, Пуччарелли (Маккароне, 67), Тьям.
«Наполи» – Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Гулям, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 62), Гамшик, Кальехон, Мертенс (Милик, 83), Инсинье (Джаккерини, 77).

Предупреждения: Коста (6), Жоржиньо (32), Эль-Хаджи (64), Кальехон (69), Маури (75), Хюсай (79), Альбиоль (83).
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«Аталанта» – «Пескара» – 3:0
Голы: 1:0 – 13 Гомес, 2:0 – 69 Грасси, 3:0 – 90 Гомес.

«Аталанта» – Голлини, Кальдара, Масьелло, Толои, Хатебур, Кристанте (Палоски, 63), Спинаццола, Гомес, Фройлер, Грасси (Мильяччо, 85), Петанья (Кессиэ, 63).
«Пескара» – Биссарри, Бово, Бираги, Кода, Дзампано, Верре (Кулибали, 70), Мунтари, Бенали, Мемушай (Кастанос, 80), Крешенци (Баэбек, 80), Черри.

Предупреждения: Мунтари (27), Масьелло (62), Верре (67), Хатебур (89).
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«Кальяри» – «Лацио» – 0:0

«Кальяри» – Биттенкур, Алвеш, Мурру, Пизакане (Саламон, 86), Исла, Ионицэ, Жоао Педро, Падоин, Дессена (Фараго, 9), Тахцидис, Сау (Фариас, 67).
«Лацио» – Стракоша, Раду (Джорджевич, 67), Баста (Габаррон, 80), де Врей, Худт, Лулич, Биглия, Фелипе Андерсон, Пароло, Кейта (Луис Альберто, 71), Иммобиле.

Предупреждения: Фараго (28), Биглия (70), Пизакане (71), Исла (71), де Врей (81).
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«Сампдория» – «Ювентус» – 0:1
Гол: 0:1 – 7 Куадрадо.

«Сампдория» – Пуджони, Шкриньяр, Сильвестре, Реджини, Баррето, Сала, Фернандеш (Шик, 53; Джуричич, 75), Торрейра (Прат, 63), Линетти, Куальярелла, Муриэль.
«Ювентус» – Буффон, Ругани, Бардзальи, Дани Алвес, Асамоа, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Манджукич, Дибала (Пьяца, 28), Игуаин (Лихтштайнер, 85).

Предупреждения: Дани Алвес (83), Реджини (83).
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«Болонья» – «Кьево» – 4:1
Голы: 0:1 – 40 Кастро, 1:1 – 61 Верди, 2:1 – 72 Джемаили, 3:1 – 90 Джемаили, 4:1 – 90 Ди Франческо.

«Болонья» – Анжело, Хеландер, Майетта, Крафт (Ди Франческо, 60), Гастальделло, Джемаили, Надь, Верди, Пульгар, Крейчи (Мбайе, 84), Дестро (Петкович, 69).
«Кьево» – Соррентино, Сполли, Фрей (Кийине, 83), Каччаторе, Цесар, Кастро, Радованович, Бирса, Хетемай (де Гузман, 78), Инглезе, Пеллиссье (Иско, 70).

Предупреждения: Пульгар (25), Хетемай (28), Сполли (42), Майетта (54), Бирса (64).
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«Кротоне» – «Фиорентина» – 0:1
Гол: 0:1 – 90 Калинич.

«Кротоне» – Кордац, Феррари, Чеккерини (Дюсен, 60), Месба, Роден, Рози, Крисетиг, Барберис (Капецци, 82), Тонев (Тротта, 52), Стоян, Фальчинелли.
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Валеро, Родригес, Астори, Иличич (Эль-Бабакар, 71), Весино, Кьеза (Сапонара, 66), Бадель (Оливера, 71), Тельо, Санчес, Калинич.

Предупреждения: Кордац (41), Родригес (61).

Источник — Sport.ua

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