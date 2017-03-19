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КОНОПЛЯНКА: «Думаю, что ничья с хорватами будет неплохим вариантом»

Хавбек национальной сборной Украины поделился ожиданиями от матча отборочного цикла к ЧМ-2018

  • 19.03.2017 17:33
  • 986 просмотров
  • 6 комментария
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zn.ua. Евгений Коноплянка
© zn.ua. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка оценил шансы национальной сборной в поединке отбора к ЧМ-2018 с хорватами.

— Евгений, чего вы ждете от поединка Хорватия — Украина?

— Уверен, матч для нас будет очень сложным, потому что мы играем на выезде против мощной команды. Думаю, это будет самый трудный поединок для сборной Украины во всем квалификационном турнире. В нашей группе каждое очко — на вес золота!

— Исходя из всего вами перечисленного, какой результат на Максимире будет считаться для сборной Украины положительным?

— Если говорить откровенно, думаю, что ничья будет неплохим вариантом. Все-таки мы играем на выезде…

— В чем вы видите шансы для Украины? Ожидаете ли, что Хорватия будет атаковать с первых минут, а ваша команда — терпеливо ждать ошибок соперника?

— Кто и как будет атаковать и защищаться, мне неведомо. Все зависит от тактики и стратегии, которую на этот поединок выберут тренеры. Очень многое будет зависеть и от составов команд.

— Вы считаете, что на сегодняшний день Украина заработала максимальное количество очков в группе?

— Да, мы потеряли два очка в игре с Исландией, но я бы не сказал, что такая же арифметика была и во встрече с Турцией. Нам не удалось сохранить свое преимущество в Стамбуле, но мы над этим работаем. Главное — не повторять тех же ошибок.

— Как вы считаете, какая сборная имеет наибольшие шансы занять первое место в нашей отборочной группе и напрямую пробиться на ЧМ-2018?

— Я не знаю, кто в итоге выиграет нашу группу, хотя думаю, что хорватская команда обязательно поедет на мундиаль. Скажу так: всегда есть место и время для сюрприза.

Поединок со сборной Хорватии состоится в Загребе, 24 марта.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    repserpet
      repserpet, 19.03.2017 17:42
    +2
    Да за такие слова, "ничья, Хорватия 1 место" я выгонял бы из зборной.
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    justhateme
      justhateme, 19.03.2017 17:45
    -1
    только ссыкло может мечтать о ничье.
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    Brian10
      Brian10, 19.03.2017 18:11
    +6
    Много трепаеться Конопля, лучше бы свою игру улучшал да за попадание в состав клуба боролся. Тюфяк.
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 19.03.2017 18:30
    +2
    КОНОПЛЯНКА: «Думаю, что ничья с хорватами будет неплохим вариантом»
    для цього дві необхідних уиови
    1. Коно у запасі.
    2. Зашкалююча самовіддача.
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    kharkovkada
      kharkovkada, 19.03.2017 18:31
    -1
    Похоже он только языком и умеет чухать.
    Ну какая нахрен ничья, только ВЛЕТ, и ничего больше))))
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    pepik70
    online
    pepik70, 19.03.2017 18:49
    0
    Кричалками делу не поможешь. Только на гол от Коноплянки и надежда. А вы уважаемые уже и обосрать его здесь успели.
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