Украинские легионеры «Карабюкспора» Евгений Селезнев и Андрей Близниченко приняли непосредственное участие в захватывающем поединке с одним из лидеров турецкого чемпионата – «Истанбул Башакшехиром».

Первыми счет в матче открыли футболисты из столицы Турции, на что получили ответ в виде реализованного пенальти от Селезнева. Вначале второго тайма Евгений сделал результативную передачу на Близниченко, который вывел «Карабюкспор» вперед. В третьем голе украинские футболисты участия не принимали, матч закончился результативной ничьей – 3:3.

Напомним, Селезнем отметился уже четвертым голом в чемпионате Турции, для Близниченко забитый мяч в сегодняшнем поединке стал дебютным в составе новой команды.