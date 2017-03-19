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Селезнев и Близниченко принесли Карабюкспору ничью с Башакшехиром

Бывшие игроки «Днепра» записали в свой актив 2 гола и результативную передачу

  • 19.03.2017 17:08
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FootballHub, Андрей Близниченко и Евгений Селезев
© FootballHub, Андрей Близниченко и Евгений Селезев

Украинские легионеры «Карабюкспора» Евгений Селезнев и Андрей Близниченко приняли непосредственное участие в захватывающем поединке с одним из лидеров турецкого чемпионата – «Истанбул Башакшехиром».

Первыми счет в матче открыли футболисты из столицы Турции, на что получили ответ в виде реализованного пенальти от Селезнева. Вначале второго тайма Евгений сделал результативную передачу на Близниченко, который вывел «Карабюкспор» вперед. В третьем голе украинские футболисты участия не принимали, матч закончился результативной ничьей – 3:3.

Напомним, Селезнем отметился уже четвертым голом в чемпионате Турции, для Близниченко забитый мяч в сегодняшнем поединке стал дебютным в составе новой команды.

Источник — Sport.ua

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