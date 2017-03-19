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22-й тур
Волынь
0:1
Заря
19.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Волынь — Заря — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Волынь» — «Заря»

  • 19.03.2017 17:00
  • 160 просмотров
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Метки
Волынь — Заря — 0:1. Видеообзор матча

В поединке 22-го тура чемпионата Украины «Волынь» — «Заря» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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