Вот это лучший боксер мира вне категорий? Ему до Васи, как до неба!

Ну Селя, мастер! Передача аля Белькевич в лучшие годы. Еды ему!

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